陽明新船命名「滿明輪」 投入亞洲至西地中海航線

陽明海運宣布，由韓國HD現代重工建造的「滿明輪」為1萬5500 TEU級LNG雙燃料全貨櫃輪，今天舉行命名典禮，將投入MS2航線，強化亞洲－西地中海運輸服務，兼顧船舶營運效率與環保節能。

陽明海運委由韓國HD現代重工業株式會社建造5艘1萬5500 TEU（20呎櫃）級LNG雙燃料系列貨櫃輪，第4艘「滿明輪YM Weight」於今天在HD現代重工蔚山船廠舉辦新船命名典禮，邀請交通部次長林國顯夫人林秋蓮擔任船舶命名擲瓶人。

陽明指出，委由HD現代重工建造的船型，船長364.97公尺、寬51公尺，可裝載約1萬5600個20呎標準貨櫃，採用LNG與低硫燃油的高壓型雙燃料主機，並配置整合式航行資訊、設備工況監控、全球衛星寬頻系統及多項節能設備，兼顧船舶營運效率與航行安全。

陽明說明，系列新船中第4艘的滿明輪，由財團法人驗船中心（CR Classification Society，CR）及美國驗船協會（American Bureau of Shipping，ABS）共同驗證，更已主動完成水下噪音測量，減少船舶運行對海洋生物影響，為全球首艘取得CR及ABS水下噪音船級符號URN認證及UWN認證的貨櫃船。

陽明指出，滿明輪由陽明海運資深船長潘銘勇擔任接船船長，為全台首名取得交通部航港局核發的「編號0001」IGF章程進階訓練證書的船員；同時陽明海勤已有148名甲級船員完成IGF進階訓練，將陸續安排至LNG船舶隨輪見習及替代燃料加注實務訓練。

陽明表示，滿明輪將投入陽明海運MS2航線，提供亞洲與西地中海主要市場的運輸服務。