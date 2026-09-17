Uber Eats：外送專法後成本增4成 動態調漲憂四方皆輸

Uber Eats今天發表平台營運數據觀察指出，外送專法上路後6週，疊單時間重複計酬的連鎖影響浮現，平台每趟外送成本較上路前增加約40%，消費者平均等餐時間增約7分鐘、增幅近26%，Uber Eats不得不動態調整消費者費用，擔憂外送員、消費者、商家、平台「四方皆輸」。

Uber Eats今天發表平台營運數據觀察，以「外送專法」上路後6週與去年同期的數據相比指出，專法施行後，主管機關所採的疊單計酬方式所帶來的連鎖影響逐步浮現，從平台營運、外送員接單意願，到消費者與商家體驗均受到衝擊。

Uber Eats指出，專法上路後，平台每趟外送成本較上路前增加約40%，市場供給也出現明顯變化。相較去年同期，專法上路後6週，每週平均上線超過40小時的外送員上線服務時數，平均減少約21%，從6週內的走勢來看，上線服務時數由首週到第6週減少近39%。

Uber Eats強調，平台觀察到，在主管機關目前解釋疊單報酬計算方式下，部分外送員更傾向等待並承接疊單行程，整體外送員接單率較去年同期下滑約22%，「外送員平均每收到6筆派單，僅承接其中約1筆」，原因可能來自「趟獎」機制改變及希望等到疊單，商家也可能因訂單媒合效率下降，面臨餐點完成後等待取餐時間拉長的情況。

消費者普遍反映等餐時間拉長，Uber Eats指出，專法上路6週內，消費者平均送達時間從首週約27分鐘提升至第6週約34分鐘，增加約7分鐘、增幅近26%。

Uber Eats指出，平台雖持續透過系統優化及調整疊單行程樣態與頻率，但仍難以完全吸收「外送服務重疊時間重複計算」的報酬計算方式所增加的成本，在內部優化與成本調整空間有限的情況下，Uber Eats不得不持續動態調整消費者端相關費用，服務費的部分已高於原先推估增加「4到6元」的預期。

Uber Eats強調，支持保障外送員合理報酬與權益，也將持續觀察市場變化並與主管機關分享實務經驗，尋求兼顧各方權益與產業永續發展的適切平衡，但擔憂立意良善的專法最終會導致外送員、消費者、商家、平台「產業四方皆輸」的局面。

針對主管機關就「外送專法」解釋是否符合相關立法意旨且衡平各方權益，Uber Eats指出，不排除未來透過法定程序進一步釐清。

針對外送專法上路後，外送員報酬是否明顯提高，Uber Eats表示，專法上路後6週對比2025年同期，外送服務期間每小時平均報酬，由330元增加至420元，增幅約27%；相較專法規定的每小時最低保障工資245元，已高出約71%。疊單中重疊的外送服務時間須重複計入各趟行程，使得疊單重複計算的部分，平均就占了每單外送報酬約25元。

此外， Uber Eats也針對費用結構說明，一筆訂單費用主要包含「商品費用」由合作商家自行設定的店內價或不同價格；「外送費」用以支付外送員的部分報酬，金額依訂購商家、所在地區、距離等變動，需求量高時，外送費也可能較高；「服務費」主要根據每筆訂單的商品總金額為基礎，並按照不同地區的市場供需情況調整，用來支應平台處理訂單的相關營運成本，包括因應外送專法規定所增加的成本。