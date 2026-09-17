SNQ 串接 ICHOM 國際認證 北榮、中榮首波通過 PROMs 評核

生策會17日表示，為讓台灣頂尖醫療實力真正被全球看見，台灣原創的SNQ國家品質標章積極接軌國際。2026年SNQ與ICHOM建立合作夥伴關係，協助國內頂尖醫療團隊導入病人自述成效測量（PROMs），進一步銜接角逐《Newsweek全球最佳醫院排名》。

生策會團隊自5月起，走訪全台SNQ認證醫療機構，從專科申請、自評準備、資料提交、專業諮詢到資格預審，全程協助醫療團隊進入ICHOM國際審核程序。首波成果出爐，台北榮總與台中榮總率先通過通過ICHOM認證，9月前通過的成績，更有機會反映於2027年《Newsweek全球最佳醫院排名》評比。

其中，台北榮民總醫院以「心臟衰竭」科目通過ICHOM認證，成為台灣第一家取得ICHOM認證的醫療院所；台中榮民總醫院則一舉取得「心臟衰竭」、「中風」、「關節炎」三大科目認證，成為目前全台通過ICHOM認證科目數最多的醫療院所。

自2024年起，全球市場研究機構Statista與ICHOM建立合作，使PROMs成為《Newsweek全球最佳醫院排名》的衡量基礎之一。在每年度相關問卷調查與評比中，取得ICHOM認證，證明醫院在PROMs實施及病人治療成效衡量上的成熟度，也反映於全球最佳醫院排名相關評估。

因此，SNQ推動與ICHOM合作，不只是協助醫院導入一項國際認證，更重要的是透過國際標準化的成效評估架構，將台灣醫療長期累積的品質成果，轉化為國際可辨識、可比較的品質指標；同時也透過台灣優秀醫療團隊的實際成果，讓國際進一步認識SNQ品質認證機制。

SNQ總召集人陳維昭表示，台灣醫療29年來透過SNQ國家品質標章機制持續精進，已累積成熟的品質管理與臨床成果。此次成功輔導台北榮總與台中榮總團隊通過ICHOM認證，更具體證明台灣醫療在臨床照護、品質管理及病人治療成效衡量上，已具備與國際接軌的深厚實力。未來SNQ也將持續協助更多優秀醫療團隊走向國際，讓世界看見台灣醫療的品質成果。