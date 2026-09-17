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國環院與建研所「近零碳建築綠領人才培育課程」 熱鬧開課

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
近零碳建築綠領人才培育課程合影。圖／環境部
近零碳建築綠領人才培育課程合影。圖／環境部

環境部國家環境研究院（國環院）與內政部建築研究所（建研所）攜手合作，推出12小時的「近零碳建築綠領人才培育課程」。首班於17日在成功大學熱烈登場，報名踴躍，參訓人數超乎預期，為預計招生數的6倍，成大為此特別調整至超大型教室上課。國環院院長張順欽表示，期盼透過跨部會協作，將綠建築與建築減碳的核心知識扎根於淨零人才培訓體系，打造兼具專業知能與實務營運能力的綠領大軍。

張順欽指出，本次兩場試辦班原規劃各招收40名學員，開放報名僅3天即迅速額滿。因應廣大學員的熱烈迴響，國環院特別再次開放報名，最終首班吸引高達200人報名，而即將於19日登場的第二班（假日班）更有250人踴躍參與。

據國環院統計，參訓學員結構以在職人士為主（佔85%），學生則佔15%；性別比例上，男性(53%)略高於女性(47%)。在職學員中，有高達6成來自建築營造、土木工程、室內裝修及水電等建築與工程相關領域；其餘學員則涵蓋永續管理、法律、行銷及公共事務等各界專業人士，展現出跨界參與淨零轉型的熱潮。

建研所所長王榮進表示，建築相關的溫室氣體排放約占我國總排放量的32%，其中21%來自建築營運階段，另11%則源於建材生產與施工過程。面對政府訂定的「2050年完成100%新建建築及超過85%建築達到近零碳建築」目標，未來建築轉型亟需大規模培養具備減碳實力的綠領人才。

王榮進進一步指出，建研所已成功建置我國「綠建築評估制度」，成為全球第4個具科學量化標準的評估體系，並持續推動「建築能效標示」。其中，達到最高等級「1+級」即代表成為「近零碳建築」，約可實現50%的節能效益。他進一步說明，近零碳建築再依建築條件導入太陽光電、儲能或其他零碳再生能源，逐步平衡剩餘用電，取得淨零建築標示。

為回應廣大需求，國環院與建研所將於11月合作在花蓮慈濟大學加開1班免學費課程。明年起，本課程參訓費用為每人3,600元，意者可關注「綠領人才資訊平臺」(https://gov.tw/Wkn)。凡完成課程並通過測驗者，即可獲得國環院與建研所共同會銜簽署的結業證明。

零碳 建築 減碳

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