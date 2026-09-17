平台觀察：外送專法讓疊單時間重複計酬 外送員報酬升高，但三方支付

《外送員權益保障及外送平臺管理法》（外送專法）上路近兩個月，Uber Eats 17日以外送專法上路後六周（7月21日到8月30日）間觀察的數據，分享外送專法上線後帶動的改變。外送員確實報酬提高，但送達時間也變長了；消費者和餐廳等待出貨和送達時間平均增加逾兩成；外送員因主管機關對「疊單時間重複計酬」的規定，報酬已經高於基本工資達七成，疊單重複計算造成每單多出25元成本，卻是平台、餐廳、消費者三方支付。

Uber Eats坦言，疊單時間重複計酬是現在外送成本提高最大的原因，呼籲政府檢視法令造成的影響，考量調整規定，因應市場變化。

Uber Eats指出，雖然還沒有觀察到外送員刻意拖延送單狀況，但法規規定外送員可以決定接單、加上疊單每單重複計算時間並計酬，觀察出現部分外送員「非疊單不接」的狀況，衝擊大部分合法且希望以外送為主業的外送員。每周全職外送員（上限40小時）的工時反而在專法上路六周後、第一週到第六周內，平均下滑39%，年減21%，因為獎酬機制（多跑多賺的趟獎）跟著改變，外送員覺得不需要太積極跑單。

Uber Eats指出，外送專法立法精神。但法規通過時間太快，疊單計算的方式更是最後一天才突然加入。對疊單重複時間計算的見解，導致法令變成接近「四輸」的狀況：外送合作夥伴上線意願下降；商家部分的媒合效率下降，餐點完成卻沒人取餐；消費者不但面臨漲價，也等待更久；平台則出現成本大增，但吸收空間有限，必須反映在價格上。

疊單是指順路送單，在同一時間長度中可以送至多個地方，主管機關的疊單重複計酬，是每個地方的外送時間必須重覆疊加，30分鐘的外送時間可能累積出一倍以上、60分鐘的時間。以去年同期和今年同期計算，每趟外送成本增加高達40%，當「時間」也變成給付的項目時，部分外送員「挑單」還「慢送」，外送效率因此降低。

Uber Eats也統計，外送夥伴報酬現在已經高於專法保障的最低工資，在2024年曾估計每小時平均最低工資245元，去年同期達到330元，專法上路後六周每小時平均報酬高達420元，年增達27%，每張外送訂單拿到的報酬中其實平均有25元來自重複計時。專法上路以來，外送員每小時報酬已高於最低工資的71%。平台坦言，外送員增加的報酬，其他三方也在共同分攤，成本正在持續增加。

也因為疊單計酬的方式改變，加上專法規定外送員可以決定接單，從專法上路後六周內，觀察發現部分外送員開始「挑單」，等著接賺得多的疊單訂單，因此影響餐廳訂單的承接狀況和完成率，甚至在雨天和尖峰時間減少接單。8月下旬以來，派單承接狀況，比去年同期下降22%，平均派給外送員六單、約接一單，餐廳完成的訂單送不出去。

Uber Eats指出，專法上路六周以來，觀察消費者首周等訂單送達的時間平均27分鐘，到第六周變成34分鐘，雖時間延長大概僅7分鐘，但增幅達26%，尖峰時間可能等得更久。

針對成本持續上升目前平台的能力是優化內部系統、調整疊單方式，壓縮獎勵機制調整成長的工資，動態調整費用（例如增加商家平台使用費）等方式。9月初再降低疊單比率，改採夾單方式，讓外送員順路增加訂單量，提高接單。後續是否繼續漲價還不能確定，但服務費確實是「動態調整」。

Uber Eats指出，目前訂單結構包括商品費用（由商家決定，店內、外價格可能不同），外送費（按照商家的距離和地區不同、尖峰時段可能較高）、費用（服務費以每筆訂單（不含外送費）金額為基礎，按照市場供需狀況收取，以支付處理訂單的相關成本，以及外送專法上路後產生的成本）。平台平均成本上漲了四成，無法公布吸收的比率，但確實無法全部自己負擔。