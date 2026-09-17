臺北捷運主辦2026 UITP Taipei Meetings 與亞太運輸領袖共商未來

全球最具影響力的國際公共運輸組織「國際公共交通聯會（UITP）」，將於2026年9月17日至18日在臺北盛大舉行第50屆亞太執行委員會（APC）及第25屆亞太城市軌道平臺會（APURP）會議。今年臺北捷運不僅榮獲2026 UITP Awards卓越成就獎，更成功爭取會議主辦權，展現國際公共運輸的領先地位與影響力。

本次會議為亞太地區公共運輸領域最具代表性的年度盛會之一，由臺北捷運公司與UITP共同主辦，與會者涵蓋亞太地區公共運輸主管機關、軌道運輸高階經營團隊，以及交通運輸領域相關公司，對亞太地區公共運輸發展具有重要影響力。

與會成員來自新加坡、比利時、德國、印度、泰國、馬來西亞、日本、韓國、香港及澳洲等11個國家、17家公共運輸及軌道同業、近60位貴賓參與，展現會議在亞太公共運輸領域的重要影響力。

本次會議聚焦3大研討主題，包括「公共運輸自動化與機器人技術：創造營運價值並建構未來運輸服務」，探討自動化與機器人應用如何提升營運效能；「尖峰時段人潮管理與措施」，分享各城市因應大量運輸需求的實務經驗；以及「下一代公共運輸：青年人才對人工智慧與交通轉型的觀點」，邀集青年專業人才對談人工智慧為運輸產業帶來的變革與展望。

國際公共交通聯會（UITP）成立於1885年，總部設立於比利時布魯塞爾，由100多個國家、2,000多名企業會員組成，成員涵蓋大眾運輸業者、政府部門、供應商及學術研究單位等。

臺北捷運表示，除成功爭取主辦UITP Taipei Meetings外，更以「國父紀念館站AI人流分析與智慧導引系統」榮獲2026 UITP Awards卓越成就獎，展現臺北捷運於智慧運輸創新發展的成果。UITP臺北會議期間，特別安排亞太軌道同業外賓參訪北投機廠捷運大道、心中山線形公園、中山地下街及淡水信義線臺北車站，實地了解臺北捷運在資產管理、數位創新及城市空間營造等成果。