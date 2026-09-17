產業體驗、節慶好禮一次滿足 新北觀光工廠中秋優惠登場

中秋佳節將至，除了賞月吃月餅，不妨趁著連假安排一趟寓教於樂的產業小旅行！今年中秋新北觀光工廠推出節慶限定優惠，從生活用品、人氣零食到應景禮盒通通有，邀請民眾走訪特色場館，在認識產業、體驗特色活動的同時，也能採買節慶好禮，歡度充實又有趣的中秋佳節。

經發局長盛筱蓉表示，新北觀光工廠及產業文化館各具產業特色，透過豐富的展示、導覽及體驗活動，將產業知識融入休閒旅遊，讓民眾在輕鬆遊逛之餘，認識在地產業發展與品牌故事。無論是親子同遊、家庭出遊或好友相聚，都能依照興趣選擇特色場館，感受不同產業魅力。

位於林口的「吳福洋襪子故事館」，以襪子產業為主題，帶領民眾認識臺灣織襪產業的發展與品牌故事，透過館內展示與解說，從紗線、織造到成品，讓民眾認識臺灣傳統產業一路走來的轉型與創新。中秋佳節吳福洋襪子故事館特別推出消費優惠，活動期間單筆購物發票滿1,500元，即贈優質棉襪兩雙，讓民眾不只能學習產業故事，也能把舒適實用的好禮帶回家。

喜歡零食、親子同遊的民眾，則可到八里的「卡滋爆米花觀光工廠樂園」。場館將日常零食結合產業知識與趣味體驗，以輕鬆活潑的方式呈現食品製作過程，讓大小朋友邊玩邊認識食品產業。中秋節推出「經典桶裝買五送一」優惠，此外，還有新口味「草莓提拉米蘇」限量上市，以草莓的酸甜滋味搭配提拉米蘇風味，為中秋團圓時光帶來甜蜜滋味。

位於汐止的「香帥蛋糕芋製所」則以芋頭為主題，將特色食材融入糕點創作，透過細緻的製作工藝，展現傳統食材的多元風味。適逢中秋佳節，香帥推出中秋禮盒預購優惠，無論是家庭團聚共享，或作為送給親朋好友的節慶伴手禮，都相當合適。民眾可趁中秋前夕走訪芋製所，認識品牌故事與糕點製作特色，選購應景甜點，與家人朋友分享團圓滋味。(各項優惠及活動詳細內容依各場館公告為準)

經發局補充，新北市各觀光工廠及產業文化館營業時間、活動資訊及最新優惠內容，可至新北市政府經濟發展局官網或「來趣新北金發局」臉書粉絲專頁查詢，歡迎民眾把握中秋連假期間來趟新北產業小旅行，從認識產業、體驗製作到採買伴手禮，讓今年中秋不只有團圓，更有滿滿的新北好滋味！