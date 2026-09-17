新北「老宅延壽計畫」申請踴躍 首波說明會9月21日永和開跑

新北市政府配合內政部「老宅延壽補助計畫」，已於9月15日申請截止，透天住宅及公寓補助申請踴躍，獲得市民廣大迴響。為讓民眾更了解相關資訊，市府將於9月21日起舉辦首波說明會，整合老宅延壽、整建維護、太陽光電等相關補助內容，以利民眾提早準備明年度補助申請。

內政部今年4月2日公布「老舊建築物修繕補助辦法」，搭配50億元特別預算推動「老宅延壽計畫」，新北市工務局指出，「老宅延壽補助計畫」針對屋齡30年以上、4至6層樓公寓及6層樓以下透天住宅，改善管線、建物立面、屋頂防水隔熱及無障礙設施等，透過修繕維護提升居住品質及環境安全。

新北市長侯友宜昨在市議會進行市政總質詢，議員提議老宅修繕補助資訊應便利民眾了解及諮詢，侯友宜表示，為落實簡政便民，已責成工務局擔任單一彙整窗口，讓民眾可直接洽詢相關申請細節及流程，並協助將民眾的需求對接至權管機關。

工務局長馮兆麟今表示，補助方案推出後申請及諮詢情況熱烈，顯示市民高度重視老舊住宅修繕。為讓民眾更深入了解，將巡迴全市29個行政區辦理「老宅延壽補助專場說明會」，同時整合整建維護、太陽能光電設置、輔具及無障礙環境改善等多項補助，一次說明各項申請條件、流程及準備事項，鼓勵住戶及早展開溝通與資料整理，待明年度計畫公告受理後，能迅速提出申請。

首波說明會將於9月21日上午10時30分，在永和區公所4樓大禮堂舉辦，下午2時在新店區大豐社福館辦理；9月22日上午10時30分在新莊區中環市民活動中心辦理。相關說明會場次陸續發布於工務局官方臉書粉專「工程圖輯隊」，或撥打（02）29603456分機8945洽詢。

馮兆麟強調，老舊建築物的定期維護與補強，是提升都市居住安全與延長房屋壽命的關鍵。透過深入社區的宣導，並整合跨局處統一說明，協助市民解決整合疑難雜症，讓老宅延壽從「有需求」進一步走向「有準備」，共同提升新北居住環境品質。