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桃園推都更今開班授課教推動方法 即起受理報名

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府持續推動都市更新，為此開班培育社區自主更新推動人才。圖／桃園市都發局提供
桃園市政府持續推動都市更新，為此開班培育社區自主更新推動人才。圖／桃園市都發局提供

桃園市政府持續推動都市更新，為此培育社區自主更新推動人才，10月將辦理「115年自主更新教育訓練」及「115年度桃園火車站周邊地區－自主更新第一哩路培力工作坊」，即日起受理報名，盼正確都更觀念在社區萌芽壯大。

住宅發展及都市更新處指出，「自主更新教育訓練」共有5堂系列課程，授課時間從10月至明年2月舉辦，內容主要講解都更法令與程序規範，同時也包括自主更新推動觀念及學習推動方法。「自主更新第一哩路培力工作坊」則預計在下個月辦理3堂課，以桃園火車站周邊為例，透過實務案例演練，引導各街廓熱心所有權人自主推動更新。

住都處表示，都市更新不僅是建築物的改建，更需要社區居民共同參與及凝聚共識，因此自主更新人才培力是推動都市更新的重要基礎，盼透過分階段、循序漸進的培力課程，讓有意參與都市更新的市民從「認識都更」進一步到「了解怎麼推動」，並鼓勵社區有志之士投入自主更新工作，逐步形成社區內部的推動力量。

報名網址：https://ohd.tycg.gov.tw/ActiveList.aspx?n=26932&sms=21049

桃園市政府持續推動都市更新，為此開班培育社區自主更新推動人才。圖／桃園市都發局提供
桃園市政府持續推動都市更新，為此開班培育社區自主更新推動人才。圖／桃園市都發局提供

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