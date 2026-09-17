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東方風能首艘新船「東方先進」 提前兩個月交付

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
東方風能（7786）昨日(16)於越南舉行「東方先進」（Orient Inspirer）交船儀式，迎來造船計畫首艘船舶交付的重要里程碑。圖／東方風能提供
東方風能（7786）昨日(16)於越南舉行「東方先進」（Orient Inspirer）交船儀式，迎來造船計畫首艘船舶交付的重要里程碑。圖／東方風能提供

東方風能（7786）16日於越南舉行「東方先進」（Orient Inspirer）交船儀式，迎來造船計畫首艘船舶交付的重要里程碑。東方先進較原訂時程提前兩個月完成交付，預計9月底抵台並轉為台灣籍，自11月1日起正式投入12年期運維服務，推進公司既有造船投資由建造階段走向長期營運。

東方風能表示，既有造船計畫中的其餘在建船舶均已有營運合約安排，為後續交付及投入服務提供明確的業務基礎。隨著這批新船陸續加入營運，預期將逐步貢獻服務收入，並為公司營運現金流帶來正面助益，使船舶投資的營運效益逐步展現。

此次提前交付，是東方風能團隊持續投入與船廠緊密協作的成果。專業駐場監造團隊在建造期間積極掌握工程進度、把關品質，並協調各階段作業銜接，將現場監督與專案管理落實於建造過程，展現公司推進新造船計畫的執行能力。

提前兩個月取得船舶，也為正式投入服務爭取更充裕的整備時間。團隊得以提早安排船員熟悉設備、作業流程演練，以及與客戶的工作銜接，並保留調整與整備的彈性。這些準備有助於船舶、人員及作業安排順利銜接，為11月啟動的長期運維服務建立良好開端，將提前交付的成果轉化為實際履約優勢。

隨著船隊逐步走向全球化營運，東方風能昨日同步發布重大訊息，宣布董事會通過向VARD訂造一艘新船舶，建造金額上限為7,600萬至8,600萬美元。公司指出，現有營運船隊運能已充分投入既有業務，本次訂造主要為因應潛在國際業務需求，提前規劃後續專案所需運能，提升國際業務的承接能力。

本次訂造船舶與運維支援船（SOV）類型相近，將採用不同於前三艘SOV的設計，以配合國際專案的作業需求。東方風能將依業務需求與專案特性規劃船隊配置，並透過整體調度與資源整合，進一步強化船隊規模效益，提升營運效率及國際專案的服務能力。

東方風能（7786）昨日(16)於越南舉行「東方先進」（Orient Inspirer）交船儀式，迎來造船計畫首艘船舶交付的重要里程碑。圖／東方風能提供
東方風能（7786）昨日(16)於越南舉行「東方先進」（Orient Inspirer）交船儀式，迎來造船計畫首艘船舶交付的重要里程碑。圖／東方風能提供

越南 造船

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