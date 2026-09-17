快訊

高雄長照悲歌！19歲孫不堪照顧臥床84歲嬤…持刀刺她腹部 祖孫都送醫

溪湖餐敘涉賄選…彰化縣議長謝典霖與父母等5人遭逮 彰檢聲押

教育新血流失／揭第一線真相！她手握教師證轉戰安親班：不一定要當正式師

聽新聞
0:00 / 0:00

雙北蛋黃區低總價新案曝 天龍區最便宜一戶4,700萬

經濟日報／ 記者游智文／台北即時報導
房市示意圖。住展雜誌／提供
房市示意圖。住展雜誌／提供

現在雙北蛋黃區買新房要多少錢？住展雜誌彙整2026年迄今雙北蛋黃行政區公開案的最低總價實價資訊，台北市大安區最低總價新案為「衡昀」，但也要4,734萬元，信義區、中正區則分別為「國美森遇」的2,658萬元、「廈川里美」的1,620萬元。

新北市的板橋區、新店區、三重區、中和區則各為「昇陽匯翠-柏翠」、「豐秀.大境 雅境區」皆是1,430萬元，「晴合豐川」、「偉鉅中山双匯」則可低至1,150萬元與1,130萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，目前雙北精華行政區預售新案大樓產品，台北市在五六千萬元內皆是被接受的範圍，新北市是3000萬元內。能以一千多萬元就能入手，都是小坪數。

如新北市中和區捷運中和站生活圈的「偉鉅中山双匯」、三重區重陽重劃區的「晴合豐川」都是未及15坪的套房，因此可用1,200萬元就能買到。

台北市廈門街、新北市江子翠兩生活圈的「廈川里美」、「昇陽匯翠-柏翠」也是17坪小宅，因此能以千萬元總價帶購得。

低樓層亦是相對低總原因，包括「衡昀」、「國美森遇」、「廈川里美」、「昇陽匯翠-柏翠」、「晴合豐川」都是5樓以下的戶別。

值得注意的，有天龍國天龍區之稱的台北市大安區，今年新案的最低總價案「衡昀」，門檻來到4700多萬元，總價等於雙北以外其他縣市的豪宅等級，且更可注意最低價案的坪數僅20.7坪，還是低樓層戶別，單價每坪達229萬元，所謂的低總已非一般認知。

陳炳辰指出，台北市松山區、中山區，以及新北市永和區雖均為核心區，但尚未有今年公開的新案登錄，大環境冷氣團下，建商在部分熱區的推案也謹慎保守。

後續小宅大本營中山區可期待一些林森生活圈低總新案，永和區得等到新一批大陳都更案的小坪數物件問世，松山區最新亮相案將處南松山，但品牌與坪數規劃，最低要價三千多萬元。

雙北蛋黃區低總案。資料來源：住展雜誌
雙北蛋黃區低總案。資料來源：住展雜誌

蛋黃區 雙北 板橋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

北市蛋黃區新案「敦北序」挑戰市場低價 建商：今年自住客可勇敢進場

一表看新北重劃區預售、成屋價格 這區一坪相差近20萬

竹北大坪數新案每坪89.99萬創天價 房仲：中古屋未必跟漲

科達928檔期搶進敦北商圈 百億案「敦北序」開工

相關新聞

代訂機票愈來愈難賺...易飛網如何靠「包機戰術」搶高毛利團旅市場？上千機位1個月賣光

在歷經疫情衝擊與市場重組後，易飛網從純票務跨入高毛利的團體旅遊市場。 依託長年累積的數位行銷、票價與機位管理能力，大膽挑戰包機生意，更進而獲得航空代理業務。

人潮＝錢潮公式失靈？北市「店租王」月租88萬 這3大產業憑啥成為房東新寵？

當服飾、精品不再願意支付天價店租，誰來接手一樓金店面？ 答案轉向醫美、診所與健身房。 這批新好租客不再仰賴路過人潮，而是鎖定目的型消費者，憑藉大坪數、長租期，成為房東眼中的新寵。

裕日：今年車市恐跌破42萬輛 買氣不樂觀…車廠提前推改款新車

台灣車市景氣持續低迷，裕日車副總李昌益預估今年新車市場恐跌破42萬輛；各大車廠不再坐等市場回溫，提前推出改款車，以新配備、油電動力及促銷方案爭搶有限訂單。裕日車昨（16）日發表改款NISSAN e-POWER X-TRAIL，加入下半年新車搶市戰局。

雙北蛋黃區低總價新案曝 天龍區最便宜一戶4,700萬

現在雙北蛋黃區買新房要多少錢？住展雜誌彙整2026年迄今雙北蛋黃行政區公開案的最低總價實價資訊，台北市大安區最低總價新案為「衡昀」，但也要4,734萬元，信義區、中正區則分別為「國美森遇」的2,658萬元、「廈川里美」的1,620萬元。

打房後房市買氣弱化！雙北蛋黃區低總新案曝 最低1,130萬元

央行打房逾兩年，房市買氣弱化有機會搶進蛋黃區嗎。住展雜誌彙整今年迄今雙北蛋黃行政區公開案的最低總價實價資訊，台北市蛋黃區大安區、信義區、中正區的交易最低總價新案分別為「衡昀」的4,734萬元、「國美森遇」的2,658萬元、「廈川里美」的1,620萬元。

旅天下86家門市大轉型！不只賣行程、改搶熟客商機

旅遊消費加速轉向線上，旅行社實體門市也尋求轉型。旅天下（6961）17日宣布深化「旅遊好鄰居」品牌布局，串聯全台86家加盟門市，整合總部商品、行銷、數位工具及會員等資源，首波推出21支行程，盼將門市從單純銷售旅遊商品，轉向旅遊諮詢及在地熟客經營，強化消費者黏著度及回購率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。