雙北蛋黃區低總價新案曝 天龍區最便宜一戶4,700萬

現在雙北蛋黃區買新房要多少錢？住展雜誌彙整2026年迄今雙北蛋黃行政區公開案的最低總價實價資訊，台北市大安區最低總價新案為「衡昀」，但也要4,734萬元，信義區、中正區則分別為「國美森遇」的2,658萬元、「廈川里美」的1,620萬元。

新北市的板橋區、新店區、三重區、中和區則各為「昇陽匯翠-柏翠」、「豐秀.大境 雅境區」皆是1,430萬元，「晴合豐川」、「偉鉅中山双匯」則可低至1,150萬元與1,130萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，目前雙北精華行政區預售新案大樓產品，台北市在五六千萬元內皆是被接受的範圍，新北市是3000萬元內。能以一千多萬元就能入手，都是小坪數。

如新北市中和區捷運中和站生活圈的「偉鉅中山双匯」、三重區重陽重劃區的「晴合豐川」都是未及15坪的套房，因此可用1,200萬元就能買到。

台北市廈門街、新北市江子翠兩生活圈的「廈川里美」、「昇陽匯翠-柏翠」也是17坪小宅，因此能以千萬元總價帶購得。

低樓層亦是相對低總原因，包括「衡昀」、「國美森遇」、「廈川里美」、「昇陽匯翠-柏翠」、「晴合豐川」都是5樓以下的戶別。

值得注意的，有天龍國天龍區之稱的台北市大安區，今年新案的最低總價案「衡昀」，門檻來到4700多萬元，總價等於雙北以外其他縣市的豪宅等級，且更可注意最低價案的坪數僅20.7坪，還是低樓層戶別，單價每坪達229萬元，所謂的低總已非一般認知。

陳炳辰指出，台北市松山區、中山區，以及新北市永和區雖均為核心區，但尚未有今年公開的新案登錄，大環境冷氣團下，建商在部分熱區的推案也謹慎保守。

後續小宅大本營中山區可期待一些林森生活圈低總新案，永和區得等到新一批大陳都更案的小坪數物件問世，松山區最新亮相案將處南松山，但品牌與坪數規劃，最低要價三千多萬元。