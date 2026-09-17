打房後房市買氣弱化！雙北蛋黃區低總新案曝 最低1,130萬元

央行打房逾兩年，房市買氣弱化有機會搶進蛋黃區嗎。住展雜誌彙整今年迄今雙北蛋黃行政區公開案的最低總價實價資訊，台北市蛋黃區大安區、信義區、中正區的交易最低總價新案分別為「衡昀」的4,734萬元、「國美森遇」的2,658萬元、「廈川里美」的1,620萬元。

新北市的板橋區、新店區、三重區、中和區則各為「昇陽匯翠-柏翠」、「豐秀.大境 雅境區」皆是1430萬元，「晴合豐川」、「偉鉅中山双匯」則可低至1,150萬元與1,130萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，眼下實價登錄雙北精華行政區預售新案大樓產品交易狀態，台北市在5000~6000萬元內皆是被接受的範圍，新北市是3000萬元內，至於能以1000多萬元就能入手，多在於小坪數產品，如新北市中和區捷運中和站生活圈的「偉鉅中山双匯」、三重區重陽重劃區的「晴合豐川」都是未及15坪的套房，得以不用1200萬元就能買到，紮紮實實的青安方案產品。

而台北市廈門街、新北市江子翠兩生活圈的「廈川里美」、「昇陽匯翠-柏翠」也是17坪小宅，遂能以千萬元總價帶購得，其中「昇陽匯翠-柏翠」已官宣倒數兩席，有其搶手度。

此外，低樓層亦是相對低總原因，包括「衡昀」、「國美森遇」、「廈川里美」、「昇陽匯翠-柏翠」、「晴合豐川」都是5樓以下的戶別。

再論及這些精華區的高檔地段像信義區的信義計畫區、中正區的博愛特區、板橋區的新板特區、新店區的七張與五峰區域、三重區的捷運三重站地帶、中和區的四號公園周邊要有低總新案現身大致上是打著燈籠找不到，是以此次統計中雖然同屬於知名高價行政區門牌，卻可明顯看出低總新案在地段上會坐落二線B段班，甚至沒有捷運站點便利性。

值得一提的是，全台首屈一指的黃金行政區台北市大安區，今年新案的最低總價門檻要來到逾4000萬元，為位於忠孝東區的「衡昀」，總價等於雙北以外其他縣市的豪宅等級，且更可注意最低價案的坪數僅20.7坪，還是低樓層戶別，單價每坪達229萬元，所謂的低總已非一般認知。

陳炳辰指出，台北市松山區、中山區，以及新北市永和區雖均為核心區，但尚未有今年公開的新案登錄，大環境冷氣團下，建商在部分熱區的推案也謹慎保守。後續來說，小宅大本營中山區可期待一些林森生活圈的低總新案，永和區得等到新一批大陳都更案的小坪數物件問世，松山區最新亮相案將處南松山，但品牌與坪數規劃，令至低要價3000多萬元。