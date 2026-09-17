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旅天下86家門市大轉型！不只賣行程、改搶熟客商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
旅天下門市人員一對一諮詢服務，落實在地信任關係。圖／旅天下提供
旅天下門市人員一對一諮詢服務，落實在地信任關係。圖／旅天下提供

旅遊消費加速轉向線上，旅行社實體門市也尋求轉型。旅天下（6961）17日宣布深化「旅遊好鄰居」品牌布局，串聯全台86家加盟門市，整合總部商品、行銷、數位工具及會員等資源，首波推出21支行程，盼將門市從單純銷售旅遊商品，轉向旅遊諮詢及在地熟客經營，強化消費者黏著度及回購率。

旅天下表示，「旅遊好鄰居」以在地信任及服務關係為核心，由總部提供品牌、商品資訊、行銷素材及數位工具等資源，加盟門市則運用對當地商圈及熟客需求的了解，提供旅遊諮詢、行前協助、旅遊資訊提醒及旅後關懷，將服務從成交當下延伸至旅客出發前後。

首波共推出21支行程，包括「小資金雪雙城7日」、「冬季溫哥華洛磯山脈8日」、「北海道雙螃蟹溫泉5日」及「經典五星中越峴港5日」等，依不同產品提供百萬綜合旅遊保險、專業領隊及行中體驗等服務。

旅天下指出，專業領隊原本就是旗下團體行程既有服務，此次主要是將相關服務內容重新整理，作為品牌對外溝通重點。至於25人以下小團、特色餐宿及半日自由活動等安排，則依不同目的地及產品設計，並非「旅遊好鄰居」系列行程均具備。

在加盟體系方面，旅天下希望透過總部統一提供品牌素材與服務工具，降低門市自行製作行銷內容及處理資訊的負擔，讓第一線人員將更多時間投入顧客經營；門市蒐集的市場與消費者回饋，也將回到總部，作為後續調整商品、服務及行銷策略的依據。

旅天下表示，後續將依各地客群及商圈特性發展區域行銷，串聯線上宣傳、門市活動及鄰里互動，並透過在地節慶、旅後關係維繫等方式增加與消費者接觸，希望建立「總部整合資源、加盟門市深耕在地」的營運模式，進一步提升顧客黏著度與回購率。

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