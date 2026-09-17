安葆台南二廠動土 儲能電池櫃預估年產逾3,000櫃

因應全球半導體持續擴產以及 AI 算力中心對穩定電力與備援系統需求快速成長，安葆（7792）於16日舉行「台南永康廠辦二期新建工程」開工動土典禮。新廠基地約一千坪，預計於2027年第2季完工，未來將導入儲能電池櫃、自主研發控制系統，及新一代預製化排煙管等製造與整合產線，其中儲能電池櫃初步預估年產能可達3,000櫃以上，進一步擴充安葆在關鍵電力設備的製造與全球交付能力。

隨著半導體與AI 基礎建設需求升溫，安葆營運規模持續成長，今年前8個月累計營收達44.72億元、年增21.6％，目前在手訂單近170億元，其中國內約占55%、海外約占45%，海外市場主要來自美國、德國等地。隨著海外專案陸續推進，公司持續擴充製造與工程整合能量，台南二廠也將成為支撐未來訂單執行及海外交付的重要產能基地。

安葆董事長陳志復表示，客戶對於電力系統的需求已不只是設備供應，更要求更快的建置速度、更高的系統整合能力與跨國交付效率，早已不是過去三十年的營運模式所能因應，對安葆而言，這既是挑戰，更是必須全力把握的成長機會。

陳志復指出，安葆正由設備與系統供應整合角色，進一步朝向兼具製造、工程及機電統包能力的系統整合商發展。台南二廠將成為公司建構「台灣製造中心」的重要基地，透過「台灣預製、全球組裝」模式，將更多設備整合與工程程序前移至工廠端完成，再輸出至專案現場，以支援台灣高科技產業，以及美國、德國等海外先進廠房與資料中心建設需求。

除擴充產能外，預製化與模組化也是台南二廠的重要布局。面對全球工程現場缺工、人力成本上升，以及跨國專案施工品質管理等挑戰，安葆將透過標準化設計、工廠預製及模組化組裝，將部分原本必須在工地完成的程序移至廠內執行，藉此減少現場施工程序與人工作業風險，同時提升品質一致性及專案交付效率，這不僅是回應缺工問題，更是安葆提升全球工程競爭力的重要策略。

以安葆近期研發的輕量化預製排煙管為例，每台發電機至少需配置約7公尺排煙管，新設計透過特殊卡扣結構減少現場焊接工序，每節重量由傳統約 89公斤降至25公斤，降幅逾七成，支撐架重量降低約 47%，安裝工時則縮減約 58%，除降低搬運、吊掛及高處作業風險外，也可減少現場裁切保溫岩棉所產生的廢料，相關研發成果已獲得關鍵客戶肯定。

陳志復表示，一座廠房的完成，靠的不只是土地、鋼骨與設備，更重要的是長期累積的技術能力，以及一群願意把事情做好、一起往前走的夥伴。期待二廠如期完工後，進一步強化安葆製造與系統整合能量，以台灣作為製造與預製基地，支援全球專案交付，掌握AI與高科技產業帶動的新一波關鍵電力需求。