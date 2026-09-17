杏輝三大成長引擎推升獲利成長 投資7億元啟動宜蘭廠區擴建計畫

杏輝（1734）16日參加法說會，副總經理陳至孝表示，公司持續以「藥品、功能性食品、醫美保養品」對應「恢復健康、維持健康、美麗健康」三大需求。杏輝將透過新產品上市、新市場拓展與擴大投資三大成長動能，打造全齡化居家健康守護者與亞洲區域製藥合作平台。

杏輝今年前八月營收22.9億，年增5.83%；上半年毛利率45.4%，相較去年同期的42.7%成長2.65個百分點。陳至孝表示，功能性食品是杏輝毛利率結構性提升的關鍵引擎。

他表示，杏輝預計明年有四項藥品領證、功能性食品新上市五項、化妝品新上市九項。持續推出具科學實驗證明的功能性食品及醫美保養產品系列。

新市場布局上，杏輝與日本大藥廠共同研發與製造並進攻東協市場，並代理日本產品進入國內市場，包括新簽訂之消化系統用藥代理，以及癌症用藥委託製造外銷，可望補強產品組合並提升產線稼動率與外銷占比。

東協查登進度方面，泰國、馬來西亞、越南、印尼均已有產品上市並逐步成長，越南今年預計有一項產品領證，泰國、馬來西亞、印尼與香港則有多項產品註冊中，預計2027年陸續上市。原料API亦深入發展，近兩年已領證四項、尚有兩項開發中，並同步推動國內策略聯盟與連鎖通路發展。

陳至孝強調，為滿足持續增長的市場需求，並承接國際大單與內需成長，杏輝宜蘭廠區啟動整改擴建計畫，以「承接國際訂單、擴充高規格產能、放量外銷」為核心，全面升級生產、物流與體驗行銷三大面向。

在生產製造端，公司優先投入廠房產能擴充，規劃興建占地近1,200坪的自動化智慧GDP倉儲，並預留未來產線廠房空間、預計投入約7億元建置自動化智慧物流中心與預留生產廠房，導入自動化收發貨降低人力投入，以及多項劑型產能擴充與節能減碳設備投資。以因應近期與日方多家客戶洽談中的 OEM 委託製造訂單，直接對接日廠高標準的量產需求，全面釋放外銷動能。

此外, 杏輝健康園區自年初以來已累積超過600團、約2.2萬名民眾參訪，2027年參訪人數將超過4萬人，公司正規畫擴建園區，服務每年持續成長的參訪團數，將製藥品質與健康知識推廣轉化為長期品牌信任。此舉旨在接軌健康園區既有的觀光工廠與體驗行銷動能；打造「承接國際訂單、擴充高規格產能、放量外銷」的完整布局。

子公司杏輝天力長期專注於創新植物原料的開發，持續拓展植物胜肽的應用版圖，今年推出綠豆肽、豌豆肽與鷹嘴豆肽等創新植物機能原料應用，分別鎖定肝臟健康、運動恢復、植物蛋白、抗疲勞、抗氧化及輔助平衡血糖等新興市場，並拓展至寵物營養開發應用。

子公司杏國新藥開發以魚類為核心開發的魚源胞外囊泡，已於今年2月取得國際化妝品原料名稱（INCI name），可作為合規化粧品原料應用，後續將與醫美專家合作探討臨床功效。持續將既有技術與產品轉化為可持續的營收來源。除推動精準機能產品市場布局外，FECV-01也將進一步進行客戶及應用端驗證；新藥平台則以合作及授權為重要策略。公司將持續審慎控管研發及營運支出，逐步建立更具韌性的營運結構。

杏輝即將迎接創立50周年，在智能與永續的驅動下，集團同步推動製造與研發的智慧升級並全面導入數據系統化管理、能源監控、碳盤查與節能計畫。這些升級不僅強化營運效率，更回應全球低碳製造的趨勢，為企業奠定長期競爭優勢，展現營運品質與規模的雙軌成長及穩健的經營韌性。展望未來，董事長李易達博士將延續創辦人李志文藥師的經營理念帶領集團，秉持「以科學實現健康，以創新傳承價值」的精神，守護大眾健康，為下一個50年開創嶄新篇章。