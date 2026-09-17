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生技論壇10月7日登場 中國附醫院長周德陽：AI助攻新藥研發

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
中國醫藥大學附設醫院院長周德陽。聯合報系資料照
中國醫藥大學附設醫院院長周德陽。聯合報系資料照

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽表示，AI正加速影響醫療領域發展，應用範圍從影像判讀、語音病歷、AI問診到機器人等實體AI；新藥開發過程中，AI更成為縮短研發時程的重要工具。以前藥物研發可能要花一、二十年，現在可能縮短到幾年，甚至幾個月。

經濟日報將在10月7日舉辦「2026生技論壇-AI時代 生醫產業新契機」，周德陽將以「AI新藥研發之現在及未來」為題發表演講。本論壇由中華開發資本、勤業眾信聯合會計師事務所、鑽石生技投資、藥華醫藥、長聖國際生技、中國醫藥大學附設醫院、台寶生醫、TLC BioSciences、和迅生命科學等協辦。

周德陽表示，AI技術的介入將改變醫藥研發步驟，其影響性不是等差級數、而是等比級數的變化。許多過去難以治療、已碰到治療「天花板」的疾病都可能因為AI介入而找到新的突破方向。

2024年諾貝爾化學獎表彰計算蛋白質設計與蛋白質結構預測的突破。大衛．貝克（David Baker）運用運算方法設計全新蛋白質，Google DeepMind團隊開發的AlphaFold則能從胺基酸序列預測蛋白質三維結構，相關技術已被廣泛運用於藥物研發，中國醫藥大學醫療體系也運用AlphaFold等工具進行蛋白質分析與候選藥物設計，運用AI技術設計的數項候選藥物已進入人體臨床試驗。

周德陽指出，AI新藥研發進展可分三個階段。第一代是以統計與運算模擬為主的傳統AI，預測蛋白質、藥物及標靶之間的結合；第二代是生成式AI，研究人員提出治療需求，AI產生候選藥物、抗體或蛋白質結構；第三代則是代理型AI（Agentic AI），AI不再只回答單一問題，而能依照研發目標，自主串聯標靶搜尋、抗體設計、蛋白質建模及結構優化等工作。

中國附醫目前也已投入第三代AI藥物研發。以腦部疾病藥物為例，研究人員可要求AI尋找能進入腦部的已知蛋白質，再找出能與腦內異常蛋白結合的分子，進一步預測結合能力。過去研究人員開發新藥前，必須先提出完整構想，如今即使一開始沒有明確的候選分子，AI也能依照治療需求產生初步模型，再經實驗驗證及反覆調整，部分早期設計工作可能在一至兩周內產生候選方案。

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