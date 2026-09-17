日商TOTO卡位老屋翻修潮

深耕台灣40年的日系衛浴龍頭TOTO（台灣東陶）指出，相較預售市場房價、公設比較高，成屋具備價格親民、實際居住空間較大等優勢，加上今年政府推出「老宅延壽」政策，更看好中古屋翻修市場長期潛力，將積極搶攻30歲以上、家庭年收入逾百萬元之目標客群。

目前TOTO在國內衛浴市場市占率超過三成，其中預售、中古屋市場出貨各占一半。台灣東陶行銷、商品本部副本部長凌珮瑜昨（16）日在台北品牌旗艦館煥新開幕記者會表示，面對國內高房價，加上新屋高公設比，壓縮居住空間舒適度，相較之下，中古屋不僅房價相對低、公設比也較低，且居住空間舒適度較高，因此集團即鎖定中古屋翻修市場進行雙軌布局。

據TOTO內部市調結果指出，購買中古屋消費者對於衛浴空間最不滿意，但常因擔心施工破壞管線引發漏水糾紛，而不敢輕易翻修。但今年政府推行「老宅延壽」新政，其中私人管線調整也在補助範圍內，不僅能降低消費者的財務壓力，更能縮短民眾翻修決策期，有助加速國人翻修意願，因此相當看好國內中古屋翻修市場。

面對裝修市場缺工潮，及因應「同層排水」的法規上路，凌珮瑜表示，TOTO已規劃「同層排水」相關產品，以及模組化之「整體浴室」產品將陸續引進台灣。