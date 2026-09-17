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油電混合車 攬客利器

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

消費者對純電車仍有疑慮，台灣新車市場正快速朝「油電化」發展。油電混合車市占率由2021年約13%，成長至2025年約31%，短短四年間翻逾一倍，2026年更可望持續向近四成邁進，各家車廠相繼推出油電車款，不同的動力與不同的駕駛感成為今年的重要潮流。

本田的ZR-V e:HEV搭載最新世代e:HEV油電動力系統，強調以「以電為主、燃油為輔」的運作邏輯，使車輛在多數日常行駛情境下由電動馬達直接驅動，展現如純電車般輕快且平順動力反應；高速巡航時則由引擎透過直接傳動離合器與超比檔高效率驅動車輛，展現ZR-V e:HEV在充沛動力與燃油經濟性。

南陽現代汽車看準台灣車市結構轉變，KONA Hybrid小改款即將進口登台，以Hybrid油電科技、EV-First前衛設計美學與進口產品定位，正式進軍B-SUV市場。不同於過去油電車多以節能與理性訴求為主，KONA Hybrid將新能源科技轉化為設計、科技質感與生活風格，瞄準希望由主流小型休旅向上升級，同時重視個人品味與日常使用體驗的都會消費者，提供油電休旅市場新選擇。

X-TRAIL搭配e-POWER智能電驅動力系統，消費者無需改變用車習慣即可享受駕馭純電、自由自在的零延遲駕駛感受；結合前後雙馬達e-4ORCE全時電子四驅系統，輸出213ps綜效馬力及33.7 kg-m最大扭力，造就0-100km/h加速僅需七秒的極致性能。主打的都是無需考量里程焦慮，卻擁有電動車的操控感。

本田 新車

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