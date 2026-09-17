華航：航空貨運…非常非常好

AI相關設備需求及高科技貨源持續湧現，加上第4季傳統航空貨運旺季到來，華航（2610）總經理陳漢銘表示，目前航空貨運已經是一位難求，華航18架全貨機成為搶攻AI貨運商機的重要利器。

華航今年6月貨運營收一度衝上80.8億元，8月貨運收入也達75.20億元、年增36.06%，在貨運需求持續強勁下，力拚第4季單月都維持80億元以上水準。

陳漢銘指出，今年航空貨運市場只能用「非常、非常好」形容。近期包括生鮮貨、無人機及AI相關重型機台等貨源，尤其半導體及高科技產業對高價值貨物的運送安全與保障要求高，而華航能提供較完整的貨運艙位與運載彈性。

華航貨運結構也具有「台灣出口＋亞洲轉運」雙重優勢。陳漢銘指出，目前約四成貨源是台灣出發，其餘約六成則是亞洲各地貨物運抵台灣後，再轉運至全球市場。台灣具備半導體及電子產業聚落優勢，加上華航以桃園機場為核心的航網，讓台灣不僅是貨物出口地，也是亞洲貨物轉運的重要節點。此外，華航串聯東南亞、東北亞、大洋洲及印度等市場，強化亞洲貨物轉運全球的能力。

航空貨運市場熱絡，華航貨運業務在需求與機隊雙重支撐下，第4季朝「每月80億元以上」的新高水準邁進。