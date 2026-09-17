裕日：今年車市恐跌破42萬輛 買氣不樂觀…車廠提前推改款新車

台灣車市景氣持續低迷，裕日車（2227）副總李昌益預估今年新車市場恐跌破42萬輛；各大車廠不再坐等市場回溫，提前推出改款車，以新配備、油電動力及促銷方案爭搶有限訂單。裕日車昨（16）日發表改款NISSAN e-POWER X-TRAIL，加入下半年新車搶市戰局。

今年汽車市場前八月累計總市場登錄台數為270,156台，比去年同期年增2.4%。但汽車業者對今年的整體市場並不樂觀，主要是除了AI產業之外，各行業表現並不樂觀，影響車市買氣。

和泰車7月初率先將整體全年市場的預估從44萬台下修至43萬台；裕日車則認為今年的市場恐怕會落在41.5萬台左右，比起和泰車更保守。

為了搶市場，各車廠積極推出新車款、特仕車與促銷案，接連兩日裕日車與本田都發表自家的新車。

NISSAN昨日推出全新e-POWER X-TRAIL「曜日」，以獨家VC-TURBO可變壓縮比引擎搭配e-POWER智能電驅動力系統，結合前後雙馬達e-4ORCE全時電子四驅系統，輸出213ps綜效馬力及33.7 kg-m最大扭力，造就0-100km/h加速僅需七秒的極致性能，搭配六大充放電模式及e-Pedal功能，全方位兼顧性能、節能、操控與安全。

裕日車指出，e-POWER X-TRAIL單一旗艦車型建議售價149.9萬元，限時早鳥優惠，提供3萬元「駕馭純電」購車優惠，早鳥價146.9萬元，另加贈3萬元NISSAN原廠配件金、六大系統八年無限里程延長保固，優惠與權益總價值達9萬元。此外，符合現行政府新購及汽車舊換新貨物稅減徵資格者，最高可享10萬元貨物稅減徵，最低136.9萬元即可入主。

此外台灣本田All-new ZR-V e:HEV強調超脫既有SUV框架設定，融合轎車的低重心、流線造型與靈活的車室空間，售價為119.9萬元，搭配政府針對新購小客車，並同時報廢符合條件的舊車，最高可享10萬元的貨物稅退還優惠，將在19日上市。