華航強攻轉機歐美商機 透過天合聯盟擴大航網

全球旅遊熱持續升溫，華航（2610）看準亞洲旅客往北美、歐洲轉機需求增加，積極發揮桃園機場樞紐優勢，透過天合聯盟（SkyTeam）航網擴大轉機客群版圖。

華航總經理陳漢銘表示，目前華航北美航線轉機客平均已達六成，歐洲轉機客比重也拉高至五成，且仍持續攀升。

華航16日舉行加入天合聯盟15周年慶，華航總經理陳漢銘與天合聯盟執行長Patrick Roux於聯盟總部所在地荷蘭阿姆斯特丹共同出席慶賀活動。

陳漢銘表示，疫後台灣轉機旅客持續增加，華航北美航線轉機效益尤其明顯，例如西雅圖航線轉機客平均達六成，鳳凰城也有約15%，且仍在成長；同時，東京、大阪等東北亞旅客來台轉機的需求也持續增加；隨著未來新機隊陸續到位，華航將優先加密大洋洲、歐洲等主要航線，進一步放大轉機效益。

陳漢銘認為，鳳凰城轉機客成長，與台積電供應鏈效益逐步發酵有關。隨著高科技產業全球布局，台灣與北美間的商務及產業往來增加，也帶動亞洲地區相關人員及貨物流動，進一步推升轉機需求。

歐洲市場同樣呈現轉機客成長趨勢。華航目前直飛歐洲六大城市，包括阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦、羅馬、布拉格及維也納，每周近30班航班，除了服務台灣旅客，也透過航網串聯亞洲與歐洲其他市場。

陳漢銘指出，目前倫敦航線就有不少旅客透過台北轉機前往大洋洲，轉機比重已達四成，而且商務艙載客表現相當好；同時也有愈來愈多東北亞旅客選擇來台轉機前往歐洲、大洋洲等目的地。整體而言，華航歐洲轉機客比重已達五成。

天合聯盟航網遍及165國、960個航點，每日超過13,880個航班。華航透過共用班號、聯程機票及行李直掛等合作，讓旅客可一次完成報到、行李直掛，降低跨航空公司轉機的時間與不便。

華航目前待交機包括787機隊將達24架規模，預計2026年開始交機，2027年進入大量交機潮；新訂單還包括15架空中巴士A350-1000客機、15架波音777-9 客機、八架777-8F貨機；新機隊預計自2029年開始交付。華航全新A350客機15架預計於2027年啟動改艙。