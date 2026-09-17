三星記憶體模組委外生產 創見、宇瞻奪單呼聲最高

韓媒報導，三星為把資源集中衝刺高頻寬記憶體（HBM），擬將傳統記憶體模組與固態硬碟（SSD）委外生產。三星罕見將核心記憶體相關業務委外，台廠摩拳擦掌迎轉單，創見（2451）、宇瞻（8271）奪單呼聲最高。

業界指出，創見、宇瞻與三星均有長年供應往來，具備深化合作的基礎，尤其當下正處於DRAM嚴重供不應求盛況，若創見、宇瞻奪下三星相關代工訂單，不僅為營收增添助力，還幫了三星一個大忙，與原廠關係更深厚，有助鞏固料源擴大自家產品出貨，可說是一舉數得。

創見與三星的合作淵源可追溯至十多年前，當時三星就已將創見列入direct account（直接客戶），也就是改由原廠直接供應DRAM晶片，取代先前經由代理商供貨的模式，雙方建立直接採購管道，為後續合作奠定基礎。

據傳，三星先前也曾釋出模組代工訂單給創見，透露雙方關係深厚，如今三星要再找委外代工，創見相對具有利基。創見本身在台北設有工廠及高速表面黏著技術（SMT）產線，涵蓋產品開發、模組製造與測試等流程，是評估其爭取三星擴大委外商機的重要條件。

宇瞻則在年報中將三星列為DRAM、Flash主要原料供應商之一，旗下布局記憶體模組與SSD等產品，與三星此次擴大委外的業務具有交集。

法人認為，雙方在既有採購往來和產品布局，出現拓展合作的切入點，從原料供應延伸至製造合作，將為宇瞻帶來新的營運動能。