遠東集團創新長徐國安站上第一線 角色受關注

遠東Garden City昨（16）日全區開幕，現場最受矚目的焦點，除了新商場正式成軍，還有遠東集團創新長徐國安罕見站上台前。過去公開場合相對低調的他，這次還攜夫人Juliana一同現身。

開幕式一早，徐家成員陸續進場。徐國安與夫人並肩坐在前排，席間不時交談、雙手相握，面對媒體鏡頭也自然配合。徐國安繫著綠色領帶，夫人則穿深綠色洋裝，兩人服裝色調相互呼應。遠東新董事徐國梅、遠東零售集團副董事長徐雪芳也到場，徐家成員幾乎全員出動。

真正讓現場人士注意的，是徐國安上台後的發言。過去他公開場合多以英文致詞，這次則罕見以中文、英文交錯表達，先用中文談零售、創新及消費體驗，再以英文補充，也是他少見用大篇幅的中文公開發言。徐國安並首次較完整勾勒自己對未來百貨的想法，強調零售經營重點已不只是商品銷售，更要創造消費者願意前來、停留並再次造訪的理由。相較過去多以創新長身分出席科技、創新相關場合，這次直接站上零售第一線，也讓他的集團角色更受關注。

遠東集團董事長徐旭東昨雖未出席開幕式，但據了解，他在正式開幕前已先行到Garden City視察，實地了解商場規劃與營運準備，並到館內「The Grill by A CUT」用餐，席間對於牛排等餐點頗為滿意，還頻頻稱道。

從徐旭東提前視察，到徐國安、徐國梅、徐雪芳等家族成員開幕日到齊，顯示Garden City在遠東零售版圖中的分量。對外界而言，徐國安這次明顯走向台前，也成為這場開幕另一個受到矚目的訊號。