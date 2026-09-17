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Garden City全區開幕 創新長徐國安：遠東做大零售業務

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
大巨蛋商場「遠東 Garden City」昨天正式開幕，遠東SOGO董事長黃晴雯（左起），台北市長蔣萬安、遠東集團董事長徐旭東之子-集團創新長徐國安及夫人Juliana等出席開幕剪綵儀式並參觀商場。記者曾學仁／攝影
大巨蛋商場「遠東 Garden City」昨天正式開幕，遠東SOGO董事長黃晴雯（左起），台北市長蔣萬安、遠東集團董事長徐旭東之子-集團創新長徐國安及夫人Juliana等出席開幕剪綵儀式並參觀商場。記者曾學仁／攝影

遠東Garden City昨（16）日全區開幕，遠東集團創新長徐國安昨日出席剪綵，並首度公開暢談零售策略；他提出零售業的創新來自打破陳規，並指出要重視讓消費者「願意來、留得住、再回來」的三大理由，為遠東零售業務下一階段擴張定調。

隨B區主要商場棟「莫內花園」壓軸登場，歷經逾1,200天規劃籌備，Garden City完成全區布局。

遠東零售集團副董事長徐雪芳並透露，Garden City之後，集團還有一項大型開發案，零售版圖將持續擴張。

遠東集團董事長徐旭東雖未出席開幕活動，但徐家成員包括徐旭東妹妹徐雪芳；徐旭東之子-徐國安伉儷及徐旭東女兒-遠東新世紀董事徐國梅均到場，共同見證遠東零售事業近年最重要大型開發案正式啟用。

徐國安以中、英文交錯致詞表示，Garden City代表集團重新思考未來百貨的經營方式。實體零售必須讓消費者擁有「來的理由、留下來的理由，以及再次回來的理由」，因此商場經營將更重視消費體驗、社交活動及家庭生活場景。

他指出，Garden City在空間規劃上，並未將每一坪都轉為營業空間，而是增加開放及公共休憩區域，讓消費者可以見面、休閒，並與家人朋友共度時間。創新不一定來自科技，關鍵在於挑戰既有做法、重新檢視顧客需求，讓商場持續因應消費型態變化。

品牌布局方面，Garden City導入台灣首見品牌及不同店型概念，並整合餐飲、娛樂與體驗內容，增加消費者每次到訪的新鮮感。徐國安表示，Garden City象徵遠東SOGO、台北東區及遠東零售集團進入新的發展階段。

另外，掌管遠東集團零售事業的徐雪芳表示，遠東零售在台深耕近60年，旗下橫跨百貨、量販及超市等業態，去年整體營業額達1,300多億元。隨Garden City等新據點加入，今年營運規模可望進一步擴大，後續大型開發案也將接棒推進。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，Garden City將一半以上空間規劃為公共休憩空間，集結近200個全台首創品牌及概念，不只希望做到「一站式購足」，更要做到「一站式滿足」。

零售業 遠東集團 徐旭東

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