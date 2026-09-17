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中信、萬豪結盟 聯名卡吸客

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
「中國信託萬豪旅享家聯名卡」可於萬豪國際集團飯店享有優惠，萬豪國際集團旗下各酒店品牌總經理出席支持「中國信託萬豪旅享家聯名卡」上市記者會。中信銀行／提供
「中國信託萬豪旅享家聯名卡」可於萬豪國際集團飯店享有優惠，萬豪國際集團旗下各酒店品牌總經理出席支持「中國信託萬豪旅享家聯名卡」上市記者會。中信銀行／提供

全台首張國際飯店集團聯名卡隆重登場，中信銀行昨（16）日攜手萬豪國際集團旗下屢獲殊榮的旅行計畫「萬豪旅享家」（Marriott Bonvoy），推出「中國信託萬豪旅享家聯名卡」，以萬豪旅享家會員計畫結合中國信託銀行支付金融服務，為商旅及休閒客群打造「尊貴會籍直升」、「快速累積萬豪旅享家點數」與「全球旅宿體驗」三大專屬權益。

為歡慶新卡上市，中信銀行推出亞洲限量鏡面金屬卡面設計，邀請中信卡友優先登錄，限量1,888名，17日上午11時開放登錄，申辦最優可享萬豪旅享家尊貴白金會籍及70,000點萬豪旅享家點數迎賓獎勵，提供卡友尊榮體驗。

「中國信託萬豪旅享家聯名卡」上市記者會，由中信銀行總經理楊銘祥、個人金融執行長楊淑惠、萬豪國際集團全球信用卡及保險業務副總裁Jamie Russo與香港、澳門及台灣區域副總裁Richard Boyer共同主持。

楊銘祥表示，「中國信託萬豪旅享家聯名卡」不僅是中國信託信用卡業務重要里程碑，更象徵金融服務與國際旅宿體驗的深度結合，為台灣消費者開啟全新的旅遊生活體驗，亦代表中國信託以客戶為中心，提供無時不在、無所不在且最有溫度金融服務的承諾。

萬豪旅享家是萬豪國際集團（Marriott International）旗下屢獲殊榮的旅行計畫，覆蓋超過30個酒店品牌和全球10,000餘個目的地產品組合，致力在全球備受歡迎的旅遊目的地為會員提供優質服務，滿足多元化旅行需求。申辦「中國信託萬豪旅享家聯名卡」，卡友可快速累積萬豪旅享家點數，一般消費最優每新台幣18元即可累積1點、海外實體消費最高每新台幣8元即可累積1點，於萬豪旅享家旗下飯店消費最高每新台幣6元即可累積1點，最優可直升「尊貴白金卡」（Platinum Elite）會籍一年，享迎賓禮雙人早餐、行政酒廊使用、套房升等及延遲退房等專屬權益。

此外為滿足旅客旅遊服務的多元需求，中信銀行同步整合機場、交通、保險及旅遊服務等權益，提供全球近2,000間Priority Pass機場貴賓室免費使用最高六次、指定區域免費機場接送最高六次、免費機場停車、免費道路救援，以及旅遊平安險與旅遊不便險保障。卡友還可享萬豪旅享家亞太區指定飯店餐飲優惠八折起、台灣指定飯店餐廳優惠85折起，日本、韓國指定餐飲消費10%現金回饋，以及Klook旅遊預訂平台指定商品75折起優惠，提供更完整的商務及休閒旅行體驗。

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