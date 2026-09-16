「天河青力計畫」邀青年做公益拿獎勵金

為緩解青年壓力，天河基金會2019年起開辦「青力親為・千萬祝福」服務學習獎勵計畫，鼓勵背負學貸的年輕人投身公益服務，符合資格者可申請1.6萬元獎勵金，7年來已有超過2,800位青年申請成功，今年天河青力計畫申請將在9/30截止，有志服務的青年切勿錯過。

近年來產業劇變、通膨升溫，再加上AI快速崛起的失業焦慮，讓年輕學子、社會新鮮人甫出社會就背負沉重經濟負擔。

近年來全球經濟變動劇烈，歷經後疫情時代的產業劇變、通膨襲擊，還有AI快速崛起的失業焦慮、貧富差距，不少青年族群甫踏入社會便得獨自面對高物價、高房價與沉重的就學貸款，沉重的壓力使人失去喘息與精進自我的餘裕。

為了減輕青年的經濟壓力，天河基金會自2019年起開辦「青力親為・千萬祝福」服務學習獎勵計畫，鼓勵須負擔學貸、不放棄理想的大專生及社會新鮮人，在辛勤求學、工作之際，仍不忘付出時間與心力，投入公益、關懷弱勢，在貢獻社會的同時，由天河基金會提供1.6萬元獎勵金，緩解青年的負擔。

天河基金會說明，當初設計用志工服務作為資格提供獎勵金的方法，其實是看到年輕人的困境。青力計畫7年來已有2,818位志工成功請領獎勵金，這群年輕人積極投身社會服務，包括議題倡議、掃除歧視、幫助弱勢與尊重多元聲音等等，猶如繁星點點在社會各角落點亮生命之光，令人感動。

天河基金會提醒，今年度天河基金會「青力親為．千萬祝福」服務學習獎勵計畫已自7月1日開放申請，截止日期為9月30日，只要是從114年11月1日至115年9月30日從事青力計畫合作社福單位志工活動的年輕朋友，皆有機會獲得1.6萬獎勵金，邀請大家踴躍申請。