智慧經營／三洋實業總經理徐正哲 跨域管理 親上火線

非營造業科班出身的徐正哲受鴻鋌集團總裁的充分信任，財會背景成為徐正哲管理公司的關鍵優勢，不僅迅速制定四大發展方向，更將電子業思維帶入前線工地；兩年後，三洋實業（1472）獲利實績顯示他不負所託。

談到加入三洋實業的契機，徐正哲回憶，當時正值新冠肺炎確診隔離期間，身體不適、咳嗽到幾乎失聲，總裁洪鴻章不僅熱心派員送藥，更透過線上面談、展現高度的求才誠意。

電子思維 導入工程管理

提到2021、2022年營運轉型和財務調整期，非營造業科班出身的徐正哲，面對的不只是公司蛻變的挑戰，更有自我「角色轉變」的雙重壓力；從幕僚端的財會專業，走向幕前擔任上市公司總經理，徐正哲說，「以前比較像專業後勤管理，重視數字與風險控管；擔任總經理後，做的事情不同了，思維也必須快速調整，但初衷沒有變」。

徐正哲指出，三洋實業定位很清晰，就是要「躍升為中大型營造廠」，且每項專案工程要高效率、高執行率，獲利能見度就會大幅提高。

企業發展方向有了，做事務實、講求效率的徐正哲執行上採取「精確定位、充分授權、深度溝通」三大模式；首先，透過釐清組織部門與人力的定位，讓每位主管在專業位置上有效發揮，並持續與各部門深度溝通，藉此整合集團內部的資訊與資源，做出最佳決策。

他實際走進工地現場，與工程主管、供應商面對面快速溝通，而非僅在辦公室處理公務，經層層彙報、等待指示或處理。

走進工地 即時解決問題

「光是叫各工地主管大老遠跑回公司開會，就非常沒有效率。」徐正哲主張「看到問題，直接去現場溝通」。只要一有狀況，便直奔第一線工地，在最方便現場主管與供應商的地點，面對面、即時地解決問題。

站在第一線，才會知道工程無法推進的原因、問題出在哪裡，進而「對症下藥」，數據會有盲點，在前線工地才能看到並真正的解決問題。

這套管理思維模式，正來自他超過15年的電子業管理經驗，產品高周轉率、執行高效率，管理效益自然同步提升。

徐正哲說，「財務報表很重要，但卻存在著時間落差，單靠數字無法完整反映案場真實情況，也無法及時解決問題，親自在第一線能掌握工程進度、成本變化及問題所在，再針對問題迅速做出判斷與處理」。

面對營造業普遍存在的低毛利挑戰，財會背景成為徐正哲管理公司的關鍵優勢，尤其他將風險控管視為經營的核心之一，建立明確的獲利紀律，將公司毛利率維持在12~15%的穩定水準，並設定「利潤未達8%絕不出標」的底線。

對他而言，承接工程不能只看營收規模，更要看風險與報酬是否對等，先確保獲利，再談規模成長；尤其是工期控制，更是影響工程獲利與否的重要關鍵。

徐正哲指出，管銷與人事費用多屬固定成本，「工期每縮短一天，就能少攤提一天的固定成本，若工地案場進度全面超前，少下來的工期就直接轉化為淨利。」

鴻鋌集團家族在2020年入主三洋實業後，2021年起新團隊正式確立，2021、2022年三洋實業歷經營運轉型、財務調整期，2023年效益開始展現，2025年的營收、獲利更雙創新高，表現亮眼。

國內公共建設預算攀升、高科技廠商強勁建廠需求帶動「大營造時代」來臨；營運轉型完成、財務調整完畢的三洋實業在徐正哲特有的經營管理心法、經驗帶領下，正向前大步邁進。