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老園丁耕讀筆記／經營路上，有人陪跑的價值…

經濟日報／ 朱永光（合睿教練顧問公司管理合夥人）

最近，接連有兩位企業人士來找我。一位是創業近十年的新創公司創辦人，公司正準備上市，希望我能一起參與，陪著公司持續成長；另一位則是50多歲的企業人士，正籌備募集一檔創投基金，也希望我一路陪著他規劃與推動。

我的第一個反應不是高興，而是疑惑。如今已是AI時代，公司治理、上市規劃、基金募集、投資架構等知識，網路上都有大量資料，AI也能快速整理分析，甚至提出完整建議。

於是我直接問他們：「你們真正需要我的是什麼？」知識、資訊、方法，AI幾乎都能提供，那我還能帶來什麼的價值？

這個問題一直放在心裡，直到最近，我才慢慢有了答案。

近日因為椎間盤突出、膝關節退化，我開始認真上體適能課。醫師、復健師，甚至AI，早就告訴我哪些動作該做、哪些姿勢要避免。影片、書籍、文章我也看過，知道每個動作背後的原理。

「但知道，不代表做得到。」真正讓我開始持續練習的，不是多知道一個新動作，而是每個星期，體適能老師一對一站在身旁，看著我的每一個動作。姿勢不對就立即提醒；力量用錯了就重新調整；一遍不行就再做一遍。

有時候只是肩膀高了一點、重心偏了一些，我自己完全沒有察覺，老師卻能第一時間發現，耐心陪著我修正。一次又一次練習、調整，我才慢慢把原本知道的知識變成習慣，也讓身體開始出現改變。

那一天，突然明白：原來，我需要的不是更多知識，而是一個願意站在身旁，陪著我一步一步走的人。也就在那一刻，我似乎理解了那兩位企業人士找我的原因。或許不是因為我知道得比AI更多，而是因為我曾經走過那些路，知道一路上可能遇見的困難，也願意在他們需要的時候，陪著一起思考、一起面對的同行。

但再更想一層，我又發現事情沒有這麼簡單。現在的AI早已不只是回答問題的工具。

事實上，我們可以和它長時間討論一件事情，把不同階段遇到的問題拿出來反覆推敲，也可以把自己的困惑甚至情緒告訴它。它能整理思緒、提供不同觀點，並隨著事情發展一路陪著我們思考。從這個角度來看，AI確實也可以成為很好的同行者。

那麼，人與人的同行，究竟還有什麼不同？

我慢慢體會到，一個真正走過那段路的人，帶來的不只是知識與答案，還包括親身經歷過的猶豫、挫折、孤單與取捨。創業家也知道，有些問題沒有標準答案；有些時候需要的不是更多建議。而是一個彼此信任的人，可以坐在身旁一起想一想的陪跑。

陪跑，不是替對方做決定，也不是介入他的工作，而是一種「持續在場」的同行。

迷惘時一起思考，遇到困難時腦力激盪，需要不同觀點時分享經驗，需要資源時協助連結。路仍得由他自己走，決定與責任由他自己承擔。這大概就是我現在所重新理解的同行。

因此，在AI時代我們仍然需要彼此。

AI可以提供知識、答案，甚至陪伴，但人與人的同行，多了一份真實經歷累積的經驗與信任的持續在場。當事情真正發生時，願意在現實世界裡關心、連結資源、一起面對。或許未來我們思考的，不是人能做什麼AI做不到的事，而是當AI無所不知，人與人之間還能帶給彼此什麼。

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