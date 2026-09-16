連鎖效應／營收獲利雙增 仍要防周轉失靈

企業問：營收持續成長，利潤成長的幅度更大，為何仍有流動性問題？

當企業運用舉債擴張，直接帶動的不是營收，而是負債比的揚升，負債比公式即：（總負債／總資產）x100%。當負債比進入60至70%的紅線區，企業必然會出現流動性問題，直白的說就是現金不足，也就是企業經常講的周轉不靈。

所以企業絕不能閉著眼睛往前跑。就像許多公司的業務部常會抱怨財務部，業務在外面累得半死，回到公司，會計比客戶還難搞。當業務部信誓旦旦未來營收，公司果若舉債擴張，花出去的都是真金白銀。

常有企業問我：接到通路大單要積極擴廠投資嗎？我通常會反問：若明年這個單子沒了怎麼辦？

今天不談技術領先與護城河，要談營收、利潤與負債比，商業服務業的開始是輕資產運行，當自建通路規模逐漸放大，我們也會動用資本支出向上整合布建產能，決策前的數據分析不可少，合併參考下列三組數據：

一、營業槓桿對比財務槓桿：這是評估「負債擴大營收」的關鍵指標，必須掌握當營收（Sales）每成長1%時，公司的每股盈餘（EPS）會成長多少（%）？回到實務投入1億擴廠，結果業績成長2億、1億，還是5,000萬？畫大餅的業務可以辭職以示負責，但公司必須持續經營下去。同時別忘了，投資還必須折舊攤提。

二、計算利息保障倍數：即利息覆蓋率，計算公式是稅息折舊攤提前淨利（EBITDA）÷利息費用。簡而言之，公司靠業務營運賺來的錢，夠付幾倍的借款利息？這是積極擴張時企業的「安全氣囊」。

就算公司負債比高達70%或80%，只要利息保障倍數維持在五倍甚至十倍以上，就不會出現流動性問題。

三、應收帳款與存貨周轉率：借錢擴張也要問營收含金量高不高，也就是營業利潤的增長。進一步推估，若供給擴大，利潤卻反轉直下，那麼公司還不如保持「稀有性」。

在此次AI產業的大爆發中，一向被人詬病的就是交叉交易問題，即投資供應鏈，供應鏈再買更多的設備，好比傳統產業借錢進貨並放寬授信給客戶，若營收大增、負債大增，但應收帳款周轉天數卻拉長或存貨堆積如山，那麼泡沫終有破滅的一天。

企業總是在目標與現實中奔跑，但成長的體質必須回歸數字的健檢，雖不能只用負債比掐死未來的成長，但企業面向長期經營的挑戰，也必須建立一套偵測未來營運動態的數據指標。

睜開眼睛、看清數據，向前的反作用力，拉扯向後也一直都在。