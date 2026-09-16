ESG最前線／人權議題 企業必考題

台灣企業下一張ESG考卷，可能不是碳，而是人。

過去國際客戶稽核台灣供應商，企業最擔心的是品質、交期與環境管理；這幾年又多了碳排、能源與減碳目標。但下一個愈來愈難迴避的問題是：你的產品，是在什麼樣的勞動條件下被製造出來的？

這也是為什麼「人權盡職調查」正在成為全球供應鏈的新關鍵字。

台灣製造業大量使用移工，供應鏈又經常涉及承攬、派遣與人力仲介。過去企業可能認為，只要自己沒有違反勞動法令就好；但國際供應鏈的要求正在改變，品牌客戶關心的不只是企業本身，也會一路往下追問供應商、承攬商甚至仲介機構的勞動條件。

勞動部近期推動「企業防制強迫勞動參考指引」，就是一個值得企業注意的訊號。

企業需要關注的，不只是有沒有「強迫勞動」這麼極端的事件，而是一些過去容易被忽略的管理細節。

例如移工是否負擔過高仲介費？證件是否由本人保管？加班是否出於自願？離職與轉換雇主是否受到不合理限制？

這些看似屬於人資問題，未來卻可能成為供應鏈問題。

ESG真正的改變，就是把企業原本認為的「內部管理」，變成客戶關心的「外部風險」。

十年前，環境管理也曾經歷類似過程。企業最初認為汙染、廢棄物與化學品是工廠內部的管理事項，後來逐漸成為客戶稽核、供應鏈評鑑甚至訂單的重要條件。現在，人權議題正走上類似的路。

因此，企業不能只等客戶問卷來了才填資料。真正的人權盡職調查，應該至少做到三件事：先辨識風險在哪裡，再建立管理與改善機制，最後留下可以被驗證的紀錄。

尤其對台灣製造業而言，真正的難題往往不在第一層供應商，而是在第二層、第三層供應鏈。

企業知道自己的制度，卻未必知道供應商如何管理移工；知道承攬商公司名稱，卻未必掌握真正進場工作的人來自哪裡。

這也是ESG數位化下一階段的重要課題。

因為當國際客戶開始要求企業證明供應鏈符合人權標準時，「我們都有管理」已經不夠，企業必須回答：風險在哪裡？誰負責？發現問題後如何改善？有沒有紀錄可以追溯？

過去企業管理供應鏈，最重要的是「能不能準時交貨」；未來還必須回答另一個問題：「這個產品，是怎麼被做出來的？」

ESG走到今天，競爭力已經不只是產品做得好不好，而是企業能不能證明：自己的產品，是用負責任的方式做出來。

下一張供應鏈考卷（人權），已經開始出題了。