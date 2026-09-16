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科達928檔期搶進敦北商圈 百億案「敦北序」開工

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
科達建築董事長賴建程(左)與廣豐集團會長賀鳴珩為擁百億案量的北市蛋黃區危老大案「敦北序」正式動土。圖／科達建築提供
科達建築董事長賴建程(左)與廣豐集團會長賀鳴珩為擁百億案量的北市蛋黃區危老大案「敦北序」正式動土。圖／科達建築提供

北台灣房市928檔期推案量回升，科達建築今（15）日宣布，位於台北市敦北商圈、總銷百億元的危老案「敦北序」正式開工，預計10月下旬公開，並於2031年完工。科達建築董事長賴建程表示，房市歷經一段冷靜期後，自住需求已成為市場主力，未來購屋人將更重視地段、格局與價格，科達未來6年也規劃九大指標案，總案量逾500億元。

科達「敦北序」總銷達百億元，為今年928檔期台北市少數大型指標案之一。賴建程表示，房市管制以來，市場買氣明顯轉趨保守，不少建商放慢推案腳步，但在市場回歸自住需求後，產品條件與價格反而更重要。他認為，2026年對自住客而言仍有進場機會，但必須仔細比較區域行情、產品規格與建商是否真正讓利。

以「敦北序」為例，賴建程表示，依實價登錄資料，台北市松山區新案成交均價約每坪148.6萬元，周邊新案價格也持續往上，敦北序則規劃每坪141萬元起，希望以價格差異吸引自住客。全案基地逾500坪，規劃15至22坪、1至2房產品，總價2,150萬元起，約八成戶別總價低於3,000萬元。

「敦北序」基地位於八德路三段敦北商圈，距台北小巨蛋約850公尺，基地約537坪、三面臨路，規劃雙塔建築，地上14及15層、地下5層，共259戶住家，並設置全坡道平面車位。科達並與信義代銷合作，建築設計由呂建勳操刀，日商台灣松下營造則擔任營造顧問。

本案大股東廣豐集團會長賀鳴珩表示，在目前金融環境趨於審慎、房市面臨挑戰之際，該案能順利推動並進入開工階段並不容易，基地規模逾500坪，歷經兩年多整合後正式動工，也代表地主對開發團隊的信任。

賴建程指出，雖然房市受到政策壓抑，但剛性需求並未消失，市場每年仍有大量中古屋及預售屋交易。科達未來6年將在雙北五大行政區推出九大指標案，總案量合計超過500億元，除持續布局都更、危老案外，也將持續於新莊塭仔圳等區域獵地，預計每年推出1至2個中型指標案，其中三重仁義案總銷約40億元，最快明年第3季推出。

百億 開工 格局

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