凍漲逾30年的水價可望解凍？台水：靜候好時機

台水財務壓力持續升高，水價調整議題再受關注。台水公司16日表示，今年原編列預算虧損約69億元，透過成本管控，希望全年虧損縮減至63億至64億元；至於已逾30年未調整的水價，目前相關檢討報告已提報經濟部，但啟動調整，仍須靜待時機。

台水舉行「台水打造綠能、公益與文化發展新典範」記者會。台水表示，去年虧損約51億元，今年預算原估虧損約69億元，面對各項成本持續上揚，公司已透過相關成本管控措施，希望在今年剩餘時間持續壓低支出，力拚全年虧損控制在63億至64億元之間。

台水近年也透過既有供水設施與低度利用土地推動資產活化與綠能轉型。截至今年6月底，已完成135處太陽光電設施及3處小水力發電系統建置，年發電量合計突破1億度，可供約2.4萬戶家庭全年用電。其中，太陽光電總設置容量達72.87MW，年發電量約8,886萬度；小水力總設置容量2,345kW，年發電量約1,445萬度。

台水表示，相關綠能設施除提升能源自主與再生能源使用比例，也可為公司創造額外收益。太陽光電與小水力發電回饋收入截至去年約1.09億元，隨今年仍有案場陸續加入併聯，預估全年可望增至約1.3億元；此外，目前仍有50多MW太陽光電案場建置中，預計未來一、兩年陸續併聯，相關收益可望持續增加。

不過，綠能收入仍難完全彌補財務缺口。台水指出，公司已將水價檢討報告提報水利署，與經濟部持續討論中，要求再就幾個方向進一步研議，包括水價長達30多年未調整，未來若啟動調整，是否建立與物價或其他客觀指標連動的機制，避免再次出現長期凍漲；此外，現行水價級距及基本費設計，也都列入重新檢視範圍。

至於何時才是適合調整水價的時機？台水董事長李嘉榮直言，過去曾出現幾次調整水價的跡象，但碰到選舉時往往較為敏感，「如果不選舉，或許這個時機是有可能的」。此外，也希望是在國內經濟成長平穩、油價與電價相對穩定的情況下進行，避免油、電、水等公用事業費率同時調漲，擴大對民生及產業的影響。

經濟部對此則回應，國營事業長期擔任減緩物價波動的消波塊，水價更已凍漲31年，使台水公司具有高額虧損。經濟部先前已指示台水啟動水價檢討調整機制，使未來水價調整能更加合理，但目前仍尚在研議階段，未有定案。