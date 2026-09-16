國光生技：CDMO訂單年增5成 今年拚轉虧為盈

國光生技發言人潘飛表示，隨國際大廠委託開發暨製造服務（CDMO）合作新增第2條產線，訂單量較去年成長50%，且技術服務收入增加，營運與財務體質持續改善；9月進入流感疫苗出貨旺季，全年有望轉虧為盈。

國光生技今天舉辦法人說明會。國光生技今年前8月營收為新台幣5.55億元，年增12.6%，且營業費用率降低，營運效率與財務體質同步改善。

潘飛表示，今年國光流感疫苗生產順利，現已逐批封緘檢驗中，公費流感疫苗將可如期出貨供應國人秋冬防疫，且因應今年國內流感疫情提早進入流行期，國光流感疫苗自費市場供貨時程也將提前，即時補足防疫缺口。

在CDMO方面，他表示，國光生技今年與國際大廠合作生產新增第2條產線，已於6月通過美國FDA（食品藥物管理局）查廠並取得美國藥證，7月啟動商業量產，今年訂單量較去年成長50%，明年可望持續成長。

潘飛表示，前8月CDMO營收占比達67%，創近年同期新高；來自新專案的技術移轉及製程開發等技術性服務項目收入，大幅提升到16%，國光近年強化製程與產品開發能力已見成效。

另外，國光生技今年新增第3條自動化產線，鎖定小批量、高單價產品，除可承接前期臨床試驗批次，也能銜接至後期商業量產，協助客戶從產品開發、臨床試驗到上市取證等不同階段，透過彈性化產能以及客製化一條龍服務，提升客戶黏著度及長期合作價值。

海外市場布局方面，潘飛指出，透過安特羅腸病毒疫苗多國藥證申請及在地合作，擴大疫苗產品插旗東協市場；腸病毒疫苗在澳門已取得藥證，越南、泰國已提出藥證申請，將依不同市場需求推動腸病毒、流感、破傷風疫苗產品在東南亞上市，深化東協市場布局，奠定國際市場版圖。

潘飛說，隨著CDMO業務逐步提升、國際合作訂單持續成長，以及東南亞市場深化布局，國光生技將持續強化營運體質與國際競爭力，為未來營運成長奠定基礎。