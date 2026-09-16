華航搶全球轉機客北美六成、歐洲五新機隊擴大轉運版圖

華航加入天合聯盟15周年活動，華航總經理陳漢銘表示，全球旅遊熱持續升溫，華航看準亞洲旅客往北美、歐洲轉機需求增加，積極發揮桃園機場樞紐優勢，透過天合聯盟（SkyTeam）航網擴大轉機客版圖。

華航加入天合聯盟15年，從單一航空公司的航點競爭，進一步透過聯盟、共用班號及轉機服務擴大航網效益。面對全球旅遊需求升溫，今年北美六成、歐洲五成的轉機客比重持續攀升，搭配未來新機隊挹注，轉機客有望成為華航拓展全球航網的重要成長動能。

陳漢銘表示，疫後台灣轉機旅客持續增加，華航北美航線轉機效益尤其明顯，例如西雅圖航線轉機客平均達六成，鳳凰城也有約15%，且仍在成長；同時，東京、大阪等東北亞旅客來台轉機的需求也持續增加。

其中，鳳凰城轉機客成長，陳漢銘認為，與台積電供應鏈效益逐步發酵有關。隨著高科技產業全球布局，台灣與北美間的商務及產業往來增加，也帶動相關人員及貨物流動，進一步推升轉機需求。

歐洲市場同樣呈現轉機客成長趨勢。華航目前直飛歐洲六大城市，包括阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦、羅馬、布拉格及維也納，每周近30班航班，除了服務台灣旅客，也透過航網串聯亞洲與歐洲其他市場。

陳漢銘指出，目前倫敦航線就有不少旅客透過台北轉機前往大洋洲，轉機比重已達四成，而且商務艙載客表現相當好；同時也有愈來愈多東北亞旅客選擇來台轉機前往歐洲、大洋洲等目的地。整體而言，華航歐洲轉機客比重已達五成，且成長速度仍快。

天合聯盟航網遍及165國、960個航點，每日超過13,880個航班。華航透過共用班號、聯程機票及行李直掛等合作，讓旅客可一次完成報到、行李直掛，降低跨航空公司轉機的時間與不便。聯盟內的SkyPriority服務，也提供商務艙及高階會員優先報到、行李託運、登機及行李提領等服務，並可使用全球貴賓室。

華航787機隊訂單達24架，預計今年底啟動交機，明年進入大量交機階段；此外，華航也規劃引進10架空中巴士A350-1000、10架波音777-9及4架777-8F貨機，新機隊預計自2029年起陸續交付。全新A350客機則預計自2027年起上線派飛，並於2028年完成15架客機改艙，持續提升長程航線服務及高艙等競爭力。

陳漢銘表示，現階段華航會把有限的機隊運能集中在需求成長較快的市場，先透過加密航班放大既有航網效益；待新機隊陸續加入後，再評估印度等新航點布局。