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新光三越周年慶拚194億元年增3% 寶可夢歷年最大規模助攻

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
新光三越第三度攜手寶可夢，今年適逢寶可夢30周年，合作規模為歷年最大，規劃全台首輛新光三越周年慶寶可夢30周年主題列車、超過70場見面會及Pokémon GO限定活動等。記者嚴雅芳／攝影
新光三越第三度攜手寶可夢，今年適逢寶可夢30周年，合作規模為歷年最大，規劃全台首輛新光三越周年慶寶可夢30周年主題列車、超過70場見面會及Pokémon GO限定活動等。記者嚴雅芳／攝影

百貨周年慶大戰即將開打，新光三越今年全台周年慶業績目標超過194億元，較去年成長3%，首波六店將於10月1日開跑，業績目標73億多元、年增逾6%。隨下半年消費旺季到來，今年將擴大會員點數回饋，並攜手寶可夢30周年推出歷年最大規模合作，搶攻周年慶商機。

新光三越表示，今年前八月超市表現亮眼，家用、女性雜貨等業種也維持穩定成長。從消費趨勢來看，今年快閃店、新興品牌等活動型業態，以及複合型業態表現突出，業績均呈雙位數成長，餐飲也有接近雙位數增幅，顯示消費者對新品牌、新體驗的接受度持續提高。

因應消費趨勢變化，新光三越今年持續透過改裝調整品牌組合，其中餐飲是近一年改裝重點，包括台北南西店、信義A8及台中中港店陸續調整餐飲樓層，並將過去日本展、禮品型錄中銷售表現突出的品牌轉為常設櫃。首波周年慶店點中，公司看好台中中港、南西及左營等完成較多改裝的店別，業績成長幅度可望高於平均。

周年慶回饋方面，化妝品單筆滿2,000元送2,000點skm points，全館累計滿5,000元送5,000點；首七日使用skm pay於名品、大家電、法雅客及[i]Store單筆刷1萬元送1萬點。今年並擴大品牌加贈點數範圍，由化妝品延伸至服飾、兒童等業種，增加會員點數累積。

化妝品過去一直是百貨周年慶主力，但隨消費通路日益多元，新光三越觀察，化妝品在周年慶期間已不像過去出現大幅爆發性成長，今年業績先以持平去年為目標。不過，購買化妝品的客數雖可能略減，客單價反而提高，顯示核心客群仍願意在周年慶集中消費。新光三越今年因此強化精品彩妝、頂級保養及新品首賣，集結120大美妝品牌搶客。

IP也成為今年周年慶吸客重點。新光三越第三度攜手寶可夢，今年適逢寶可夢30周年，合作規模為歷年最大，規劃全台首輛新光三越周年慶寶可夢30周年主題列車、超過70場見面會及Pokémon GO限定活動等，並推出60款會員好禮及34款授權商品。

新光三越指出，今年周年慶希望透過商品、回饋與體驗創造差異化，即使同一品牌商品在不同百貨都能買到，仍可藉由獨家贈品、加贈點數及IP活動提高吸引力。商品方面，首波周年慶將有超過50家新櫃及快閃店登場，台中中港店B2改裝即引進19個新品牌；日本商品展也將導入16家首度登場品牌，持續以新品牌與體驗帶動來客。

新光三越 周年慶 寶可夢 百貨

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