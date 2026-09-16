快訊

高雄校園爆持刀衝突…學生腹部遭20公分餐刀刺傷 教育局說話了

警政署督察室警官涉毒！旅館開房間忘記帶走吸食器 今移送北檢遭開鍘

亞運男籃／第一節僅拿9分 中華隊8強賽半場落後日本12分

聽新聞
0:00 / 0:00

北市蛋黃區新案「敦北序」挑戰市場低價 建商：今年自住客可勇敢進場

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
科達建築董事長賴建程。科達／提供
科達建築董事長賴建程。科達／提供

科達建築15日舉辦北市蛋黃區危老大案「敦北序」開工動土典禮，科達建築董事長賴建程表示，房市冷靜了一大陣子，自住客已為房市主力客群，購屋決策也趨於保守理性，格局、建材與地段將是影響「個案表現」的關鍵，公司也在未來6年準備了逾500億量體的九大指標案，要為自住市場提供絕佳選擇。

科達建築董事長賴建程表示，房市管制以來是對產業的最大考驗，建商大多休兵觀望等待房市回溫，不過市場進入冷靜期，更是能突顯個案亮點的時刻，今年其實是自住客可以勇敢進場的一年，但前提是絕對不能亂買，必須學會看懂數據、看懂建商的讓利誠意。

賴建程表示，據實價登錄，台北市松山區的新案成交均價仍約148.6萬元，而周邊醞釀中的元利建設新案，市場預估每坪逾170萬元，正對面屋齡20年的中古大樓，近1年平均每坪成交 179萬元，但「敦北序」開價每坪141萬起，不僅低於區域均價，甚至對比鄰近新建案與中古屋皆有不小價差，就是要讓消費者很有感。

為了讓精緻坪數仍能擁有完整的居住質感，「敦北序」集結北市十大豪宅團隊共同打造。建築設計邀請呂建勳大師擘劃白珊瑚美學地標；公設則由豪宅設計推手劉俊男量身訂製飯店級奢華公設，引進國際飯店潮流元素，並將大廳轉化為住戶專屬精品咖啡館，讓住宅不只是「住」，更成為城市生活的一部分。

另，此次也是科達建築與信義代銷首度強強聯手，雙方以國際頂級飯店精品思維，從產品定位、建築美學到公設規劃，希望為敦北市場帶來不同於傳統小宅的選擇。

談到房市，賴建程表示，剛性買盤一直都在，每年約有25萬的中古屋與10萬戶的預售交易量，這些需求不會因為政策壓抑就消失。

至於公司未來規劃，賴建程表示，未來推案腳步不停歇，目前手握九大指標建案、橫跨雙北五大行政區、總案量合計逾500億元，除了深耕都更、危老市場，並將持續於新莊塭仔圳獵地，預計每年穩健推出1~2個中型指標案，其中科達仁義三重案、總銷40億元，最快明年第3季推出。

「敦北序」預計10月下旬公開，並祭出「訂簽6%」，限量早鳥優惠方案及五大購屋超好禮，瞄準城市菁英對「核心地段＋高居住品質」的需求。該案位八德路三段敦北商圈，主打「小巨蛋850米、稀有三面臨路537坪大基地，規劃雙塔Twin Towers地標建築，地上14及15層建築、地下5層，共259戶住家，全坡坪車位、主力產品15~22坪、1~2房產品，預計2031年完工。

蛋黃區 建商 北市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹北大坪數新案每坪89.99萬創天價 房仲：中古屋未必跟漲

遠雄北士科建案創佳績

新北市鳳鳴、仁義重劃區預售、成屋每坪價差逾三成 這兩區價差最低

一表看新北重劃區預售、成屋價格 這區一坪相差近20萬

相關新聞

北市蛋黃區新案「敦北序」挑戰市場低價 建商：今年自住客可勇敢進場

科達建築15日舉辦北市蛋黃區危老大案「敦北序」開工動土典禮，科達建築董事長賴建程表示，房市冷靜了一大陣子，自住客已為房市主力客群，購屋決策也趨於保守理性，格局、建材與地段將是影響「個案表現」的關鍵，公司也在未來6年準備了逾500億量體的九大指標案，要為自住市場提供絕佳選擇。

新北市鳳鳴、仁義重劃區預售、成屋每坪價差逾三成 這兩區價差最低

永慶房產集團盤點實價登錄近一年新北市十大重劃區預售屋與成屋大樓平均每坪成交單價，發現仁義重劃區每坪成交均價價差19.4萬元最多，若以購買30坪的大樓產品為例，兩者總價差近600萬元；而塭仔圳重劃區每坪成交均價價差僅6.4萬元，居新北市重劃區最低。

Garden City 試營運報捷！黃晴雯：業績超預期2成、75%是新客

遠東SOGO經營的遠東Garden City自8月底試營運以來，業績表現優於預期。遠東SOGO董事長黃晴雯16日表示，以目前已開幕櫃位計算，試營運至今業績較原先預期高出約兩成，更重要的是，Garden City約75%來客為新客，且以年輕客群為主，對既有忠孝館、復興館的影響也低於原先預期。

大陸建設砸22億買板橋逾900坪土地 預計2028年後推案

欣陸（3703）16日表示，旗下大陸建設取得「新北市板橋區新雅段土地1218地號等3筆土地」，交易總金額22.08億元，基地面積約924.14坪，換算每坪土地單價約238.9萬元，交易相對人為自然人。欣陸表示，該案屬於住宅區，未來將興建住宅大樓，惟尚未啟動規劃，預計最快推案在2028年以後。

華航加入天合聯盟15周年助攻北美轉機市場吸客

華航加入天合聯盟 (SkyTeam) 15 周年，總經理陳漢銘與天合聯盟執行長 Patrick Roux 共同出席聯盟總部所在地荷蘭阿姆斯特丹的慶賀活動。天合聯盟航網遍及 165 國、960 個航點，每日超過 13,880 個航班，華航透過共用班號及聯程機票合作擴大版圖；華航同時宣布，下半年將再與維珍大西洋航空簽訂共用班號合作。

高興昌取得高雄捷運都更案 持續強化房地產轉型能量

高興昌鋼鐵（2008）與盈舜營造合作，16日取得高雄捷運R17世運站周邊A6街廓公辦都更最優申請人，凸顯高興昌加重轉型房地產領域能量。全案民間投資規模逾72億元，未來將透過立體空橋直接串聯捷運R17世運站與A5街廓，形塑兼具研發、居住與公共托育的半導體生活服務聚落。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。