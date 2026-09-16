北市蛋黃區新案「敦北序」挑戰市場低價 建商：今年自住客可勇敢進場

科達建築15日舉辦北市蛋黃區危老大案「敦北序」開工動土典禮，科達建築董事長賴建程表示，房市冷靜了一大陣子，自住客已為房市主力客群，購屋決策也趨於保守理性，格局、建材與地段將是影響「個案表現」的關鍵，公司也在未來6年準備了逾500億量體的九大指標案，要為自住市場提供絕佳選擇。

科達建築董事長賴建程表示，房市管制以來是對產業的最大考驗，建商大多休兵觀望等待房市回溫，不過市場進入冷靜期，更是能突顯個案亮點的時刻，今年其實是自住客可以勇敢進場的一年，但前提是絕對不能亂買，必須學會看懂數據、看懂建商的讓利誠意。

賴建程表示，據實價登錄，台北市松山區的新案成交均價仍約148.6萬元，而周邊醞釀中的元利建設新案，市場預估每坪逾170萬元，正對面屋齡20年的中古大樓，近1年平均每坪成交 179萬元，但「敦北序」開價每坪141萬起，不僅低於區域均價，甚至對比鄰近新建案與中古屋皆有不小價差，就是要讓消費者很有感。

為了讓精緻坪數仍能擁有完整的居住質感，「敦北序」集結北市十大豪宅團隊共同打造。建築設計邀請呂建勳大師擘劃白珊瑚美學地標；公設則由豪宅設計推手劉俊男量身訂製飯店級奢華公設，引進國際飯店潮流元素，並將大廳轉化為住戶專屬精品咖啡館，讓住宅不只是「住」，更成為城市生活的一部分。

另，此次也是科達建築與信義代銷首度強強聯手，雙方以國際頂級飯店精品思維，從產品定位、建築美學到公設規劃，希望為敦北市場帶來不同於傳統小宅的選擇。

談到房市，賴建程表示，剛性買盤一直都在，每年約有25萬的中古屋與10萬戶的預售交易量，這些需求不會因為政策壓抑就消失。

至於公司未來規劃，賴建程表示，未來推案腳步不停歇，目前手握九大指標建案、橫跨雙北五大行政區、總案量合計逾500億元，除了深耕都更、危老市場，並將持續於新莊塭仔圳獵地，預計每年穩健推出1~2個中型指標案，其中科達仁義三重案、總銷40億元，最快明年第3季推出。

「敦北序」預計10月下旬公開，並祭出「訂簽6%」，限量早鳥優惠方案及五大購屋超好禮，瞄準城市菁英對「核心地段＋高居住品質」的需求。該案位八德路三段敦北商圈，主打「小巨蛋850米、稀有三面臨路537坪大基地，規劃雙塔Twin Towers地標建築，地上14及15層建築、地下5層，共259戶住家，全坡坪車位、主力產品15~22坪、1~2房產品，預計2031年完工。