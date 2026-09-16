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大陸建設砸22億買板橋逾900坪土地 預計2028年後推案
欣陸（3703）16日表示，旗下大陸建設取得「新北市板橋區新雅段土地1218地號等3筆土地」，交易總金額22.08億元，基地面積約924.14坪，換算每坪土地單價約238.9萬元，交易相對人為自然人。欣陸表示，該案屬於住宅區，未來將興建住宅大樓，惟尚未啟動規劃，預計最快推案在2028年以後。
欣陸表示，該案基地位於板橋區南雅南路二段西側，距離捷運板南線亞東醫院站直線距離約400公尺，鄰近遠東通訊園區，交通位置良好。
此外，該案位在先前推案的「大陸耑芃」右側，兩案緊連，過去耑芃推出時，市場反應佳，因此購入此地也是看好未來表現應該也會不錯，而據實價登錄，「大陸耑芃」最高成交單價達105.04萬元。
在購地方面，欣陸表示，除了購地外，未來大陸建設仍會積極布局都更及危老等開發模式，布局重點區域包括雙北、台中及高雄等，另外，新竹及桃園的高鐵與捷運站區亦為重點觀察區域。
推案方面，大陸建設今年預計公開個案包括台北市大安區復興段、台北市大安區學府段、新竹縣竹北市大學段，以及台中市南屯區楓溪段四案，合計總銷金額達289.4億元，四案中，50坪以下產品占83.2%，因應市場的需求。
展望未來，欣陸表示，集團三大事業體成長動能穩健，在手營收存量充沛，而台灣軌道建設的持續開展與翻新、老舊住宅帶動的都更需求。
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