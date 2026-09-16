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全台第一所Apple傑出學校 台中葳格再次獲國際認證

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
葳格國際學校組織數位教學領導團隊，教師透過研習共享經驗。葳格／提供
葳格國際學校組織數位教學領導團隊，教師透過研習共享經驗。葳格／提供

台中葳格國際學校再傳捷報！繼2022年成為台灣第一所Apple傑出學校(Apple Distinguished School)之後，今年再次榮獲Apple教育團隊認證，展現多年深耕數位學習與創新教育的深厚實力。

根據Apple官網資料，Apple傑出學校不單考量設備，更看重科技如何重塑教與學。在「生生有平板」的基礎上，葳格組織教學領導團隊，鼓勵教師整合數位資源，點燃學生的想像力與啟發力。

目前，全台僅有6所學校獲此殊榮，葳格更是其中唯一涵蓋K–12(幼兒園至高中)，並且依據不同年齡與學習需求，拓展科技在教學中的應用。

葳格國際學校表示，自2014年即推動科技輔助教學，全校老師皆有「Apple Teacher」的認證，近年更投入 AI 教材與教學，全面提升師生AI素養與應用。

學校支持老師善用數位工具，鼓勵學生走出課本框架，透過自主學習、影像紀錄、數位創作與成果發表，從知識的接收者轉變為學習的創作者，逐步培養面對未來所需的思考與實踐能力。

如今再次獲選Apple傑出學校，葳格國際學校強調，目標是持續深化科技與教育的結合。在AI浪潮席捲全球的時代，不只教孩子「使用科技」，更引導孩子「透過科技與世界對話」，保有對人的理解、對社會的關懷，以及獨立思考與判斷的能力。

葳格北屯校區於2024年啟用iMac Studio教室，學習環境完全數位化。葳格／提供
葳格北屯校區於2024年啟用iMac Studio教室，學習環境完全數位化。葳格／提供

葳格國際學校參加台灣教育科技展，獲教育部長鄭英耀肯定。葳格／提供
葳格國際學校參加台灣教育科技展，獲教育部長鄭英耀肯定。葳格／提供

台中葳格國際學校再度獲選為Apple傑出學校，師生開心合影。葳格／提供
台中葳格國際學校再度獲選為Apple傑出學校，師生開心合影。葳格／提供

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