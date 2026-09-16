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裕日車：明年銷售估持平 電動車市況續看佳

中央社／ 台北16日電

裕日車總經理姚振祥今天表示，今年營運表現相對在谷底，主要受到匯率因素影響，期盼2027年外部環境條件轉佳，暫定明年銷售目標較今年持平，維持約1.3萬輛水準。觀察電動車市況，姚振祥指出，不論在台灣還是全球，電動車市況持續看佳。

裕日車下午舉行NISSAN新車發表會，姚振祥會後受訪表示，中國大陸車市相對辛苦，儘管外銷市場相對強勁，不過內銷市場持續下滑，此外，匯率差距因素讓今年營運相對辛苦，原物料價格上漲，也讓裕日車成本壓力增加。

姚振祥指出，裕日車今年持續改善經營成本，預估年底效益可浮現，短期營運策略「先求保本」，練好基本功並強化體質。

對於電動車發展，姚振祥表示，對消費者仍有實質助益，預期未來在全球及台灣市占率會持續增加，市況持續看佳。

裕日車 電動車 匯率

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