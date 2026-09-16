裕日車：明年銷售估持平 電動車市況續看佳

遠東SOGO經營的遠東Garden City自8月底試營運以來，業績表現優於預期。遠東SOGO董事長黃晴雯16日表示，以目前已開幕櫃位計算，試營運至今業績較原先預期高出約兩成，更重要的是，Garden City約75%來客為新客，且以年輕客群為主，對既有忠孝館、復興館的影響也低於原先預期。

2026-09-16 13:01