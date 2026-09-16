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亞通布纜船加入營運 海洋工程迎獲利成長新引擎

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

亞通（6179）16日宣布，旗下轉投資合亞通海船業投資建造的 15,000 噸級專業布纜船OCEANUS 1正式抵達台灣，象徵公司海洋工程事業自船舶建造階段正式邁入營運期，並成為亞通跨區域海洋工程布局的重要戰略資產。

亞通表示，OCEANUS 1由台灣資金、新加坡設計、越南建造，並獲欣雄天然氣集團、國家融資保證中心及台灣中小企業銀行等多方支持。

OCEANUS 1今日返台代表亞通在海洋工程自主資產建置上達成關鍵里程碑，近期將投入國內外海纜與深海工程市場。

亞通指出，OCEANUS 1排水量達15,000噸，船長約110公尺、船寬約38公尺，搭載可容納約8,000 噸電纜的轉盤系統與DP2動態定位系統（Class 2 / Dynamic Positioning System; DP2），可執行海底電力電纜、通訊電纜布放與埋設等高精度作業。

船上配置250噸重A型吊架，支援深海管線與大型水下設備吊放，作業水深可達 1,000 公尺以上；另搭載工作級水下遙控載具（Work-Class Remotely Operated Vehicle；Work-Class ROV），具備約2,000公尺水下作業能力，可執行水下施工、監測與檢測。

亞通表示，OCEANUS 1 憑藉多元深海作業能力，可支援離岸風電海纜、高壓交流（HVAC）、高壓直流（HVDC）互聯電纜、跨島輸電、海水冷卻、深層海水利用及海洋溫差發電（OTEC）等工程，擴大亞通在海洋能源與基礎建設的服務範圍。

隨OCEANUS 1 的加入，公司將從既有 EPC 統包工程能力，進一步延伸至海洋工程施工與船舶營運，補足海纜布放、深海工程、水下施工等環節的工程整合能力。

亞通表示，OCEANUS 1 返台後將進行整備與營運部署，以台灣為核心基地，積極拓展菲律賓、東南亞及中東市場，依據各區域海象、施工季節與專案需求採取跨區域營運策略，提升船舶稼動率與國際接案能力。

另，公司目前已與多個亞洲及中東海纜與海洋工程專案洽談合作，未來將依專案進度安排船舶任務，逐步建立全年營運模式，強化海洋工程事業的長期成長動能。

亞通上半年營收38.15億元，毛利率回升至 12.62%，推升稅後純益達1.9億元，EPS 1.20元，均創近三年同期新高，且分別較去年同期成長95.96%、185.31%、106.9%。

亞通表示，上半年營運成長主要來自菲律賓大型能源工程穩定推進，加上工程管理效率提升，帶動獲利改善。預估隨OCEANUS 1 正式投入營運，海洋工程業務將成為公司下一階段營運成長的重要引擎之一。

展望未來，亞通表示，未來將以再生能源工程與海洋工程為核心，結合 EPC 統包經驗、自有船舶資產及跨國工程資源，持續拓展台灣、亞洲及中東市場，提升國際接案能力，逐步建立具區域競爭力的海洋工程服務平台。

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