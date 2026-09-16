STARLUX AIRSORAYAMA主題備品公開 10月1日起航班上全面亮相

星宇航空（2646）16日正式公開「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計劃」系列機上主題備品，將日本殿堂級藝術家空山基的機械美學從金銀機身塗裝延伸至機艙內部。自 10 月 1 日起，STARLUX AIRSORAYAMA主題備品將於「空山金」及「空山銀」航班上全面亮相，讓旅客從報到、登機至飛行途中，都能感受藝術與航空交織而成的獨特體驗。

自機場報到櫃檯起，旅客便能感受到濃厚的藝術氛圍。藝術機專屬登機證分為金、銀兩款，以立體光影效果呈現，背面則印製結合空山基作品與飛機意象的核心視覺；此外，旅客亦可於報到櫃檯取得具金屬光澤的金、銀雙色姓名掛牌，讓藝術機的獨特風格從踏入機場起便延續至旅程之中。

此次公開的機上主題備品，延續空山基經典的金、銀金屬色系，將獨特的機械美學融入飛行旅程的每個細節。AIRSORAYAMA的特色及設計核心，在於剛硬與柔軟之間的對比，將剛直的金屬線條以一道道溫暖的筆觸描繪，正是AIRSORAYAMA獨特的語言，因此備品設計上也期望透過不同材質之間的碰撞，將這種對比延伸至旅客搭機時使用到的物件之中。

本次所設計的機上主題備品豐富多元，頭等艙及商務艙拖鞋以深灰色調為底，並繡上銀色聯名LOGO，呈現低調奢華的質感；並於豪華經濟艙、經濟艙提供限定過夜包，豪華經濟艙採用具金屬質感的銀色拉鍊包，經濟艙則為輕巧的斜背式銀色小包；耳機包裝袋以半透明底色搭配機械風格排版，展現簡約俐落的前衛設計。

餐飲備品同樣延續整體金屬風格，頭等艙及商務艙餐酒單全面重新設計，以金屬質感搭配機械線條，進一步將 AIRSORAYAMA 的獨特世界帶入機艙。紙杯與立體壓克力攪拌棒皆放上聯名 Logo，杯墊則以刻印北極星芒的漸層金屬光澤呈現。