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華航加入天合聯盟15周年助攻北美轉機市場吸客

經濟日報／ 特派記者黃淑惠／阿姆斯特丹16日電
華航加入天合聯盟 (SkyTeam) 15 周年在地荷蘭阿姆斯特丹的慶賀活動，見證雙方重要里程碑。記者黃淑惠／攝影
華航加入天合聯盟 (SkyTeam) 15 周年在地荷蘭阿姆斯特丹的慶賀活動，見證雙方重要里程碑。記者黃淑惠／攝影

華航加入天合聯盟 (SkyTeam) 15 周年，總經理陳漢銘與天合聯盟執行長 Patrick Roux 共同出席聯盟總部所在地荷蘭阿姆斯特丹的慶賀活動。天合聯盟航網遍及 165 國、960 個航點，每日超過 13,880 個航班，華航透過共用班號及聯程機票合作擴大版圖；華航同時宣布，下半年將再與維珍大西洋航空簽訂共用班號合作。

全球轉機市場需求量大，華航加入聯盟的效應將更為明顯，2011 年正式加入天合聯盟，是台灣首家加入國際航空聯盟的業者，藉由聯盟航網及夥伴合作布建全球市場，未來也將開創下一頁新篇章。

旅客可享有一次完成報到、行李直掛等無縫轉機服務。天合聯盟 SkyPriority 天合優享服務涵蓋旅程各環節，商務艙旅客及天合聯盟超級精英會員可於全球超過 950 個主要機場享有優先報到、行李託運、登機及行李優先提領等禮遇，並可使用全球 850 個貴賓室。華航會員更可以透過華夏哩程酬賓計畫，實現聯盟內跨成員航空累積飛行哩程、會籍積分及兌換酬賓機票。

華航總經理陳漢銘表示，加入天合聯盟 15 年不僅是全球布局的重要歷程，更彰顯華航長期立足國際航空聯盟體系，與業界夥伴並肩發展所累積的競爭實力。面對航空市場持續變化，華航善用聯盟資源擴展市場，與盟航在旅客服務及營運創新等領域深化交流；近年亦積極響應天合聯盟「航空飛行挑戰」」（The Aviation Challenge, TAC），共同推進航空減碳及永續發展的更多可能。展望下一階段，華航將持續發揮聯盟綜效，拓展全球布局，為旅客創造更優質的飛行體驗。

天合聯盟執行長 Patrick Roux 表示，華航是天合聯盟在亞洲的重要夥伴，憑藉台灣優越的樞紐位置、綿密的區域航網及客貨運優勢，為聯盟串聯亞洲與全球市場扮演重要角色。天合聯盟持續推動 Digital Spine 數位服務，優化跨航網路報到、行李追蹤及酬賓哩程計畫等，提升聯盟成員服務效率與旅客體驗。期待與華航延續深厚的合作基礎，共同發展更緊密的全球航網與創新服務。

華航持續拓展歐洲航網布局，宣布與天合聯盟成員維珍大西洋航空（Virgin Atlantic Airways）簽署協議，雙方將啟動共用班號合作，維珍大西洋航空以倫敦希斯洛機場為主要樞紐，首階段將由華航於維珍大西洋航空航班共掛班號，未來雙方有望發揮航網互補效益，提升台灣與英國間的航班服務，提供旅客亞洲往返歐洲的飛航選擇。此次簽署展現華航持續深化盟航夥伴關係，透過聯盟資源擴大國際市場布局，開啟更多合作機會。

華航深耕歐洲市場逾 40 年，目前營運阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦、羅馬、布拉格及維也納六大航點，每周提供近 30 班直飛歐洲航班，為台灣直飛歐洲航點最多、航班最密集的航空公司。除自營航線外，華航亦與荷蘭皇家航空（KLM Royal Dutch Airlines）、法國航空（Air France）、西班牙歐洲航空（Air Europa）等夥伴合作，透過共用班號服務，延伸串聯英國、法國、西班牙、德國及芬蘭等歐洲主要城市。另攜手德國鐵路（Deutsche Bahn）、英國大西部鐵路（Great Western Railway）及比利時國鐵（National Railway Company of Belgium）空鐵聯運，提供便捷轉乘服務，滿足旅客觀光與商務需求。

除了擴大市場版圖，華航亦持續提升旅客服務，天合聯盟全新品牌貴賓室於法蘭克福機場新建之第三航廈正式啟用，華航旅客可享有更新穎舒適的候機空間及精緻服務，為長程旅程增添舒適便利的候機體驗。

天合聯盟執行長 Patrick Roux(右)與華航總經理陳漢銘(右)期許未來發揮更強大的合作效益，提供旅客更多元的旅運需求。記者黃淑惠／攝影
天合聯盟執行長 Patrick Roux(右)與華航總經理陳漢銘(右)期許未來發揮更強大的合作效益，提供旅客更多元的旅運需求。記者黃淑惠／攝影

華航加入天合聯盟 15 周年全球布局再啟新篇章。記者黃淑惠／攝影
華航加入天合聯盟 15 周年全球布局再啟新篇章。記者黃淑惠／攝影

天合聯盟執行長 Patrick Roux(右)與華航總經理陳漢銘(右)一起歡慶華航加入天合聯盟15周年。記者黃淑惠／攝影
天合聯盟執行長 Patrick Roux(右)與華航總經理陳漢銘(右)一起歡慶華航加入天合聯盟15周年。記者黃淑惠／攝影

華航加入天合聯盟 (SkyTeam) 15 周年，總經理陳漢銘與天合聯盟執行長 Patrick Roux 共同出席聯盟總部所在地荷蘭阿姆斯特丹的慶賀活動，見證雙方重要里程碑。記者黃淑惠／攝影
華航加入天合聯盟 (SkyTeam) 15 周年，總經理陳漢銘與天合聯盟執行長 Patrick Roux 共同出席聯盟總部所在地荷蘭阿姆斯特丹的慶賀活動，見證雙方重要里程碑。記者黃淑惠／攝影

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