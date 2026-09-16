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高興昌取得高雄捷運都更案 持續強化房地產轉型能量

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
高興昌取得高雄捷運都更案，持續強化房地產轉型能量。都發局／提供
高興昌取得高雄捷運都更案，持續強化房地產轉型能量。都發局／提供

高興昌鋼鐵（2008）與盈舜營造合作，16日取得高雄捷運R17世運站周邊A6街廓公辦都更最優申請人，凸顯高興昌加重轉型房地產領域能量。全案民間投資規模逾72億元，未來將透過立體空橋直接串聯捷運R17世運站與A5街廓，形塑兼具研發、居住與公共托育的半導體生活服務聚落。

高市都發局長吳文彥表示，本案基地約3,209坪，規劃興建4棟建築。其中市府分回1棟17層複合大樓，結合人才住宅、A級商辦、商業設施與公共托育，精準滿足企業進駐與人才安家需求；3棟為21層住宅與商業設施，導入完善生活機能，共同打造兼具產業研發、宜居住宅、公共托育與立體通廊的綜合服務場域。

都發局表示，為落實國際重視 ESG趨勢與淨零碳排理念，市府分回棟將全面導入無障礙環境設計，並取得耐震標章、銀級以上綠建築標章、智慧建築標章及 1+ 級建築能效標章，落實永續低碳與智慧建築精神。本案在人行動線與環境景觀規劃上，將打造立體人行空橋系統，銜接毗鄰的 A5 街廓直達捷運 R17 站，落實以人為本的 TOD 大眾運輸導向生活圈，同時以大面積公共開放綠化空間，與半屏山自然生態協調共融。

在捷運R17世運站周邊A5及A6案均成功招商後，串聯「左營高鐵科技之心」產業動能，象徵高雄軌道建設與科技產業廊帶有效整合，擺脫過去重工業城市印象，翻轉為結合生態資源、人行空橋、公共托育與半導體產業的複合聚落，市府也持續攜手民間團隊，打造兼具呼應半屏山綠意、便捷交通與智慧生活的科技生活聚落，讓高雄成為半導體人才落腳與地方公托安居的首選場域。

都發局進一步指出，近6年高雄累計推動24件公辦都市更新案，預估引進民間投資金額突破2,832億元。市府以積極推動公辦都更、促參及捷運聯合開發等方式，結合民間量能參與市政建設，也讓市府整體財政更為穩健，公共建設持續前進。

高雄 都更 高雄捷運

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