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「老宅延壽」新政上路 TOTO：看好國內中古屋翻修市場

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
TOTO 全球事業推進暨海外住宅設備事業負責人竹内直幹16日出席台北品牌旗艦館全面煥新開幕記者會中表示，台灣一直是TOTO相當重視的市場之一，此次台北品牌旗艦館煥新開幕，是TOTO持續投入台灣市場的重要展現，期待透過全新的品牌空間與展示，讓更多消費者親身探索TOTO所帶來的舒適與美好。TOTO／提供
TOTO 全球事業推進暨海外住宅設備事業負責人竹内直幹16日出席台北品牌旗艦館全面煥新開幕記者會中表示，台灣一直是TOTO相當重視的市場之一，此次台北品牌旗艦館煥新開幕，是TOTO持續投入台灣市場的重要展現，期待透過全新的品牌空間與展示，讓更多消費者親身探索TOTO所帶來的舒適與美好。TOTO／提供

深耕台灣40年的日系衛浴龍頭TOTO、台灣東陶行銷、商品本部副本部長凌珮瑜16日在台北品牌旗艦館煥新開幕記者會中指出，面對台灣人口負成長、少子化以及高房價的結構，中古屋市場不僅房價相對便宜，且公設比相對低，尤其居住空間舒適度較高，加上政府「老宅延壽」新政上路，看好中古屋翻修市場潛力，並早在2021年即鎖定翻修市場，與新建案市場同步進行雙軌布局。

目前TOTO在國內衛浴市場市占率超過三成，其中預售、中古屋市場出貨各占一半；在預售新建案領域，TOTO靠著品牌效應與高品質產品，持續擁有30%以上的市占率。

在新建案的出貨比重上，TOTO以「一般馬桶搭配溫水洗淨便座」為銷售主力、占比約達五成；而單價較高、中高階款的一體型全自動馬桶出銷售比重亦占三至四成，主要供貨給中高階建案。

目前TOTO在國內預售新建案市場已握有超越三成的市占率，但凌珮瑜分析，面對國內高房價，加上新屋高公設比情況，壓縮居住空間舒適度，相較之下，中古屋不僅房價相對低、公設比也較低，且居住空間舒適度較高，因此2021年集團即鎖定中古屋翻修市場進行雙軌布局。

凌珮瑜表示，據TOTO內部市調結果指出，購買中古屋消費者對於衛浴空間最不滿意，但常因擔心施工破壞管線引發漏水糾紛，而不敢輕易翻修，但今年政府推行「老宅延壽」新政，其中私人管線調整也在補助範圍內，不僅能降低消費者的財務壓力，更能縮短民眾翻修決策期，有助加速國人翻修意願，因此相當看好國內中古屋翻修市場。

凌珮瑜指出，在國內零售的翻修市場中，TOTO已將目標鎖定在30歲以上、家庭年收入逾百萬元的客群，這群客戶重視生活機能與衛浴設備的洗淨技術（如水龍捲沖洗），為搶攻這股龐大消費族群，TOTO已推出從2萬元起跳、甚至數十萬元或上百萬元頂級規格的套裝方案（package）。

面對國內裝修市場缺工潮，以及因應政府「同層排水」的法規上路，凌珮瑜表示，TOTO已規劃「同層排水」相關產品，以及模組化之「整體浴室」產品將陸續引進台灣，接下來TOTO將透過新建案、中古翻修市場雙軌並進，持續擴大市場占有率。

深耕台灣40年的日系衛浴龍頭TOTO、台灣東陶16日台北品牌旗艦館煥新開幕。記者陳美玲／攝影
深耕台灣40年的日系衛浴龍頭TOTO、台灣東陶16日台北品牌旗艦館煥新開幕。記者陳美玲／攝影

深耕台灣40年的日系衛浴龍頭TOTO、台灣東陶16日台北品牌旗艦館煥新開幕，會中同步發表多款日系極致工藝與設計美感的新品。記者陳美玲／攝影
深耕台灣40年的日系衛浴龍頭TOTO、台灣東陶16日台北品牌旗艦館煥新開幕，會中同步發表多款日系極致工藝與設計美感的新品。記者陳美玲／攝影

16日台北品牌旗艦館全面煥新開幕記者會同步發表多款日系極致工藝與設計美感的新品，包括絢彩系列臉盆、龍頭、浴缸及配件，延伸空間設計靈感。記者陳美玲／攝影
16日台北品牌旗艦館全面煥新開幕記者會同步發表多款日系極致工藝與設計美感的新品，包括絢彩系列臉盆、龍頭、浴缸及配件，延伸空間設計靈感。記者陳美玲／攝影

TOTO 16日台北品牌旗艦館全面煥新開幕記者會同步發表多款日系極致工藝與設計美感的新品，包括一體形除菌全自動馬桶推出霧黑全新色彩(圖)，為空間注入簡約、俐落的現代感。記者陳美玲／攝影
TOTO 16日台北品牌旗艦館全面煥新開幕記者會同步發表多款日系極致工藝與設計美感的新品，包括一體形除菌全自動馬桶推出霧黑全新色彩(圖)，為空間注入簡約、俐落的現代感。記者陳美玲／攝影

TOTO台灣東陶總經理細川和宏16日出席台北品牌旗艦館全面煥新開幕記者會中表示，透過台北品牌旗艦館，消費者能從自身的生活需求出發，更具體地想像什麼樣的衛浴空間適合自己，找到真正符合自身需求的衛浴體驗。TOTO／提供
TOTO台灣東陶總經理細川和宏16日出席台北品牌旗艦館全面煥新開幕記者會中表示，透過台北品牌旗艦館，消費者能從自身的生活需求出發，更具體地想像什麼樣的衛浴空間適合自己，找到真正符合自身需求的衛浴體驗。TOTO／提供

TOTO 16日台北品牌旗艦館全面煥新開幕記者會同步發表多款日系極致工藝與設計美感的新品，包括一體形除菌全自動馬桶推出霧黑全新色彩(圖)，為空間注入簡約、俐落的現代感。記者陳美玲／攝影
TOTO 16日台北品牌旗艦館全面煥新開幕記者會同步發表多款日系極致工藝與設計美感的新品，包括一體形除菌全自動馬桶推出霧黑全新色彩(圖)，為空間注入簡約、俐落的現代感。記者陳美玲／攝影

深耕台灣40年的日系衛浴龍頭TOTO、台灣東陶16日台北品牌旗艦館煥新開幕記者會中指出，面對台灣人口負成長、少子化以及高房價的結構，中古屋市場不僅房價相對便宜，且公設比相對低，尤其居住空間舒適度較高，加上政府「老宅延壽」新政上路，看好中古屋翻修市場潛力，並早在2021年即鎖定翻修市場，與新建案市場同步進行雙軌布局。圖為TOTO新發表一體形除菌全自動馬桶霧黑新色。記者陳美玲／攝影
深耕台灣40年的日系衛浴龍頭TOTO、台灣東陶16日台北品牌旗艦館煥新開幕記者會中指出，面對台灣人口負成長、少子化以及高房價的結構，中古屋市場不僅房價相對便宜，且公設比相對低，尤其居住空間舒適度較高，加上政府「老宅延壽」新政上路，看好中古屋翻修市場潛力，並早在2021年即鎖定翻修市場，與新建案市場同步進行雙軌布局。圖為TOTO新發表一體形除菌全自動馬桶霧黑新色。記者陳美玲／攝影

TOTO 16日台北品牌旗艦館全面煥新開幕記者會同步發表多款日系極致工藝與設計美感的新品，為空間注入簡約、俐落的現代感。記者陳美玲／攝影
TOTO 16日台北品牌旗艦館全面煥新開幕記者會同步發表多款日系極致工藝與設計美感的新品，為空間注入簡約、俐落的現代感。記者陳美玲／攝影

中古屋 老宅 市場

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