「老宅延壽」新政上路 TOTO：看好國內中古屋翻修市場
深耕台灣40年的日系衛浴龍頭TOTO、台灣東陶行銷、商品本部副本部長凌珮瑜16日在台北品牌旗艦館煥新開幕記者會中指出，面對台灣人口負成長、少子化以及高房價的結構，中古屋市場不僅房價相對便宜，且公設比相對低，尤其居住空間舒適度較高，加上政府「老宅延壽」新政上路，看好中古屋翻修市場潛力，並早在2021年即鎖定翻修市場，與新建案市場同步進行雙軌布局。
目前TOTO在國內衛浴市場市占率超過三成，其中預售、中古屋市場出貨各占一半；在預售新建案領域，TOTO靠著品牌效應與高品質產品，持續擁有30%以上的市占率。
在新建案的出貨比重上，TOTO以「一般馬桶搭配溫水洗淨便座」為銷售主力、占比約達五成；而單價較高、中高階款的一體型全自動馬桶出銷售比重亦占三至四成，主要供貨給中高階建案。
目前TOTO在國內預售新建案市場已握有超越三成的市占率，但凌珮瑜分析，面對國內高房價，加上新屋高公設比情況，壓縮居住空間舒適度，相較之下，中古屋不僅房價相對低、公設比也較低，且居住空間舒適度較高，因此2021年集團即鎖定中古屋翻修市場進行雙軌布局。
凌珮瑜表示，據TOTO內部市調結果指出，購買中古屋消費者對於衛浴空間最不滿意，但常因擔心施工破壞管線引發漏水糾紛，而不敢輕易翻修，但今年政府推行「老宅延壽」新政，其中私人管線調整也在補助範圍內，不僅能降低消費者的財務壓力，更能縮短民眾翻修決策期，有助加速國人翻修意願，因此相當看好國內中古屋翻修市場。
凌珮瑜指出，在國內零售的翻修市場中，TOTO已將目標鎖定在30歲以上、家庭年收入逾百萬元的客群，這群客戶重視生活機能與衛浴設備的洗淨技術（如水龍捲沖洗），為搶攻這股龐大消費族群，TOTO已推出從2萬元起跳、甚至數十萬元或上百萬元頂級規格的套裝方案（package）。
面對國內裝修市場缺工潮，以及因應政府「同層排水」的法規上路，凌珮瑜表示，TOTO已規劃「同層排水」相關產品，以及模組化之「整體浴室」產品將陸續引進台灣，接下來TOTO將透過新建案、中古翻修市場雙軌並進，持續擴大市場占有率。
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