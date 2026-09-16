從自主都更到租賃專法 不動產高峰論壇聚焦住宅權益

消基會16日舉辦不動產高峰論壇，上午聚焦都市更新全案管理及自主都更，下午則接續討論租賃專法與住宅室內裝修安全，邀集政府、法律、學界及產業代表，從制度與實務面分析當前不動產政策及消費者權益議題。

上午第一場專題演講以「都市更新全案管理」為主題，由消基會房屋委員會委員林旺根主講。林旺根表示，全案管理制度有助地主引進專業團隊，處理都更整合、行政程序及工程管理等事務，但政府仍應完善業者資格、收費、契約及退場機制，以保障地主權益。

接續登場的主題則是「自主都更」，由四名產官代表輪流報告。內政部國土管理署副總工程司林佑璘指出，全台屋齡30年以上老屋已超過534萬戶，占比達53%；政府正透過修法、補助及融資信用保證等措施，協助缺乏資金與專業能力的社區推動自主都更。

消基會房屋委員會委員蘇南表示，老屋改善不一定只能拆除重建，結構補強、防水修繕及增設電梯等老宅延壽措施，也能提升居住安全。政府推動相關補助時，應適度簡化申請及審查程序，降低民眾參與門檻。

中華民國不動產協進會常務理事蔡漢霖表示，都市更新開發時間長，容易受到造價上漲、房價變動及工期延誤影響，因此推動自主都更前，應做好財務評估並預留風險緩衝空間。

國家住都中心主任林啟賢指出，自主都更並非所有工作都由住戶自行處理，而是由社區先凝聚共識，再引入專業、金融及保險資源，降低自主都更的執行風險。

論壇下午場則將焦點轉向租賃市場與居住安全，分別討論租賃專法及住宅室內裝修安全等議題，從房東與房客的權利義務、租賃糾紛，到裝修施工與住宅安全風險進行交流。

消基會表示，希望透過產官學對話，釐清現行制度與實務執行落差，並提出政策及制度改善建議，強化不動產交易、租賃及居住安全保障。