搶攻台灣多元需求TOTO品牌旗艦店煥新開幕

深耕台灣40年的日系衛浴龍頭TOTO（台灣東陶）16日台北品牌旗艦館全面煥新開幕，包括TOTO 全球事業推進海外住宅設備事業負責人竹內直軒與台灣東陶總經理細川和宏均親自出席，強調本次旗艦館升級是品牌深耕台灣市場的重要里程碑，全新旗艦館以「LIVING IN ORDER 秩序之中」為設計核心，傳遞「Life Anew」品牌精神，回應台灣市場對於高品質衛浴生活的多元需求。

TOTO全球事業推進暨海外住宅設備事業負責人竹內直幹表示，「台灣一直是TOTO相當重視的市場之一，且長期關注台灣消費者的生活型態與需求變化，透過產品、服務及空間規劃的不斷升級，深化與消費者的連結。

竹內直幹指出，此次台北品牌旗艦館煥新開幕，是TOTO持續投入台灣市場的重要展現，期待透過全新的品牌空間與展示，讓更多消費者親身探索TOTO所帶來的舒適與美好，享受更理想的衛浴生活。

TOTO台灣東陶總經理細川和宏分析，此次台北品牌旗艦館全面煥新，是TOTO持續深耕台灣、貼近在地消費者需求的重要一步。希望將產品融入真實的生活場景，透過不同情境的呈現，讓市場看見衛浴空間更多元的樣貌與可能性。

細川和宏指出，透過台北品牌旗艦館，消費者能從自身的生活需求出發，更具體地想像什麼樣的衛浴空間適合自己，找到真正符合自身需求的衛浴體驗。

TOTO台北品牌旗艦館以五大情境展示區多元的空間風格與生活場景，呈現衛浴融入日常的不同可能，包含「NX Collections 空間展示區」、「現代摩登」、「奢華別緻」及「自然木質」等主題展區，並配合台灣市場需求，新增「全齡友善情境區」，從日常衛浴使用延伸至不同人生階段，透過貼近真實生活的場景，展現衛浴空間的各種風貌。

除居家衛浴展示外，TOTO台北品牌旗艦館亦特別規劃嬰幼兒、無障礙等公共空間衛浴展示，回應各族群的友善照護需求。

此外，TOTO首度創新打造「衛浴空間提案室」，在固定規格的模組化展示牆上實際陳列各款衛浴設備，讓消費者無須看圖想像，即能在現場手動隔出自家衛浴空間大小，並親自選用現場所準備之TOTO產品，如便座、扶手、洗臉盆、龍頭等，當場裝設模擬位置、高度、動線間距與人體工學配置，在設計階段即可實際感受不同產品的配置與位置，從高度、距離到使用動線，提前確認衛浴空間是否符合實際需求，讓設計師與建商更有信心為客戶提出兼具實用性與安全性的衛浴空間提案。

TOTO同步發表多款日系極致工藝與設計美感的新品，包括一體形除菌全自動馬桶推出霧黑全新色彩，為空間注入簡約、俐落的現代感，提供市場更多樣的搭配可能，其同步搭載TOTO標誌性的電解水除菌技術（EWATER+）、喜貼心抗汙釉面與智慧感應全自動機能，要讓潔淨與舒適自然融入居家生活。

另外TOTO同步推出G系列平台式控溫淋浴組，以及絢彩系列臉盆、龍頭、浴缸及配件，延伸空間設計靈感，提供市場更多樣化的生活衛浴選擇。

TOTO台灣東陶總經理細川和宏16日出席台北品牌旗艦館全面煥新開幕記者會中表示，透過台北品牌旗艦館，消費者能從自身的生活需求出發，更具體地想像什麼樣的衛浴空間適合自己，找到真正符合自身需求的衛浴體驗。TOTO／提供

TOTO 全球事業推進暨海外住宅設備事業負責人竹内直幹16日出席台北品牌旗艦館全面煥新開幕記者會中表示，台灣一直是TOTO相當重視的市場之一，此次台北品牌旗艦館煥新開幕，是TOTO持續投入台灣市場的重要展現，期待透過全新的品牌空間與展示，讓更多消費者親身探索TOTO所帶來的舒適與美好。TOTO／提供