中龍勞資簽署第三次團體協約 擴大眷屬健康照顧 建立友善職場環境

中龍鋼鐵公司與中龍企業工會簽署第三次團體協約，深化了穩固的勞資夥伴關係，進一步優化員工請假制度與擴大眷屬健康照顧，共創幸福職場環境。

中龍董事長梁乃文表示，回顧團體協約演進歷程，第一次歷經近6年才完成簽約，第二次用時1年9個月，而本次僅用了6個月的時間便達成共識，充分說明勞資雙方已建立高度默契，能在互信互利的基礎上，進一步營造友善職場環境，共創勞資雙贏。

中龍工會理事長趙敏志指出，團體協約的順利簽署是勞資雙方共同努力的成果，特別感謝公司經營團隊的支持，未來工會將持續扮演員工與公司間的溝通橋樑，期望勞資共創公司營運佳績。

這次中龍團體協約修訂，主要聚焦「友善職場與母性保護」及「深化健康照顧」兩面向。例如員工的「產假」從56天增加至60天，特別呼應政府鼓勵推動生育及強化女性同仁照護的政策，並同步調增陪產檢及陪產假、婚假與主婚假天數，均優於現行勞動相關法令。

健康照顧方面，則是員工本人、配偶及其直系親屬至診療所就診，藥品一律按成本收費。

台中市政府勞工局副局長羅群穆表示，中龍勞資再次簽署優於勞動法令的團體協約，充分展現企業善盡社會責任與重視員工權益的具體行動，也是台中打造勞資和諧城市的優良典範。