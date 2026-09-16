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瑩碩授權韓商攻攝護腺肥大藥億美元商機 前八月營收創同期新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

瑩碩（6677）16日宣布，與韓國企業YS Life Science簽署專屬藥物授權合約，將旗下治療攝護腺肥大排尿障礙之持續釋放口溶錠藥物「益利舒」韓國市場開發與銷售權利獨家授予YS公司，攜手搶攻1億美元市場商機。

本次簽約儀式由瑩碩總經理顏麟權與YS公司執行⾧Changyoung Oh代表雙方透過視訊完成。根據合約，瑩碩將可獲得簽約金、階段性里程碑金以及產品上市後的供貨收入，為公司挹注多元營收動能；YS公司則將負責該藥品於韓國的生體相等性（BE）試驗、藥證登記申請與市場銷售，共創雙贏合作模式。

顏麟權表示，本次合作的藥物是瑩碩已在台灣上市的處方藥「益利舒持續釋放口溶錠」，該藥品具特殊持續釋放技術，能維持穩定的使血藥濃度，每日僅需服藥一次，搭配口溶錠劑型設計，能大幅提高吞嚥困難患者的用藥順從性，降低對心血管系統的副作用衝擊，兼具臨床價值與市場競爭力。

目前韓國同成分治療藥物整體市場規模約1億美元，然而高技術門檻的口溶錠劑型由原廠藥占據主要市場，市占率高達三成。瑩碩與YS公司的跨國強強聯手，將進一步分食市場商機。

在營運面，瑩碩同樣傳來捷報。受惠外銷精神科用藥「鹽酸米那普侖膠囊」、國內嚴重痤瘡用藥「敵痘軟膠囊」銷量穩定攀升，加上填補國內藥品缺口帶動「鈣易清」幾乎獨家供應，以及「欣晴錠」專案生產出貨量持續擴增，推升瑩碩8月合併營收9,186萬元，較去年同期大幅成長46.36%，創下連續三個月站穩9000萬元關卡的穩定佳績；累計前八月合併營收達6.42億元，年增17.68%，再刷新歷史同期新高。

瑩碩表示，相較過往月營收多維持在6,000萬至8,000萬元區間，自今年下半年起營運規模出現實質性躍升，顯見公司的產品組合優化與海外拓展策略綜效已顯現，在剛性市場需求穩定及國內外藥證進入收割期，未來一季的成長前景明確，公司對下半年整體營運維持審慎樂觀。

營收 韓國

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