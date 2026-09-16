華航10月1日起調漲航空貨運燃油附加費 漲幅達14%

中東地緣風雲再起波濤，國際油價高檔震盪，航空燃油成本壓力持續升高，華航（2610）16日再宣布，10月1日起調漲航空貨運燃油附加費，歐美長程航線每公斤由62元漲到71元，上漲9元，漲幅達14%，亞洲短程線由21元調漲到24元。

物流業者分析，這是華航9月調漲2次燃油附加費後10月跟進油價上漲幅度繼續反應成本的第3次調漲。在油價成本端持續上升之際，航空貨運需求仍具一定支撐，尤其AI伺服器、半導體及電子零組件等高價值、高時效性貨物，對航空運輸的需求相對穩健，就算沒有漲燃油附加費，航空貨運價格具備一定的轉嫁成本能力。

9月16日起歐美長程航線每公斤由62元調升至71元，短程亞洲航線則由21元調升至24元，長、短程分別增加9元及3元，除基本運價貨物不予徵收外，其餘出口貨物均依計價重量收取燃油附加費。華航因應燃油調漲燃油附加費後，市場推估長榮航（2618）、星宇航空（2646）等國籍航空也將會陸續跟進。