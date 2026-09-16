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千項配方庫搭完整劑型加持 精華生醫擁差異優勢

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
精華生醫董事長陳俊宏。記者邱馨儀／攝影
精華生醫董事長陳俊宏。記者邱馨儀／攝影

精華生醫（7806）受惠保健食品需求持續成長，以「全方位創新CDMO整合者」定位，從傳統代工進一步跨足產品開發、配方設計、原料與法規服務，並以漢方萃取及完整劑型能力建立差異化競爭優勢。今年前八月累計營收3.72億元；暫訂每股承銷價52元。

精華生醫表示，全球營養補充品委託開發製造需求正快速升溫；根據統計指出，全球營養補充品CDMO市場規模預估將由2025年680億美元成長至2034年2,247億美元，年複合成長率達14.2%；台灣保健營養食品市場2023年亦已達1,756億元；預防保健與營養補充需求仍具長線成長空間。

董事長陳俊宏指出，不同於傳統OEM依客戶既有配方被動生產，精華生醫已建立逾1,000項累積配方庫，主動依市場趨勢提出產品方案，每年可產出約100項研發配方，並提供原料開發、配方設計、劑型製造至法規輔導的一站式服務。2025年CDMO模式營收占比已達65.54%，客戶重複下單率逾90%，公司已從原本的「製造代工」轉向「研發專業」。

此外，精華生醫具備軟膠囊、錠劑／硬膠囊、粉劑、水劑／安瓶／膏狀及果凍等完整劑型，可協助品牌客戶依通路與消費族群快速調整產品型態。公司並取得FSSC22000、HACCP、清真認證及美國FDA工廠註冊，搭配智慧製造及完整生產履歷系統，可於2小時內鎖定異常批次，強化食安與國際接單能力。

漢方已成為精華生醫拉開同業差距的重要利基，公司從中西藥背景研發團隊深化天然物萃取、濃縮及劑型整合，將漢方應用延伸至飲品、膠囊、粉包及果凍等主流產品，含漢方萃取成分產品占比由2024年的38.97%，2025年躍升至50.08%，正式突破五成，成為支撐高毛利產品組合的重要來源。法人表示，隨CDMO滲透率、客戶黏著度與漢方差異化同步提升，精華生醫正由保健食品代工廠朝高附加價值健康產品開發平台轉型，後續營運成長動能值得關注。

精華 規模 營收

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